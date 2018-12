La police a 16 différents terrains à l’oeil

Le Service de police de la Ville de Québec (SPVQ) a 16 différents terrains à l’œil pour installer sa future centrale de police. Tous sont situés «à quelques kilomètres» du terrain de Lebourgneuf où le projet devait initialement se réaliser.

C’est ce que le chef du SPVQ, Robert Pigeon, a indiqué jeudi matin en marge d’un comité plénier à l’hôtel de Ville de Québec. Les terrains suggérés par la police au Service de la gestion des immeubles se trouvent «dans un point central [par rapport au] terrain que vous connaissez sur Pierre-Bertrand (Lebourgneuf). C’est dans cet environnement-là, à quelques kilomètres», a indiqué le chef Pigeon. Celui-ci n’a pas voulu confirmer les informations voulant que la future centrale soit située dans le secteur de Charlesbourg.

Chose certaine, M. Pigeon a exprimé le souhait que la direction du SPVQ soit localisée dans la future centrale. Cela était impossible dans le cadre de l’ancien projet d’une centrale dans Lebourgneuf. «On va regrouper toutes nos forces opérationnelles au même endroit. Donc, une meilleure synergie entre les équipes, moins de temps de déplacement perdu et plus de proximité entre les enquêteurs, a résumé Robert Pigeon. On s’en va vers quelque chose qui va être bien pour tout le monde.»

Le chef policier est demeuré discret quant au coût du futur projet. Dans le Programme triennal d’immobilisations (PTI) 2019-2021, on remarque que la centrale de police est sur la glace. Seul 1 million$ est inscrit pour les trois prochaines années.

Moins de temps supplémentaire en 2018

D’autre part, le SPVQ a payé 11% de moins d’heures supplémentaires, en 2018, à ses employés par rapport à l’année précédente. «Cela représente 20 000 heures de moins», a précisé M. Pigeon.

En 2017, la facture totale du temps supplémentaire au SPVQ a été d’environ 10 millions $. Pour 2018, le coût total devrait donc tourner autour de 9 millions $.

Le chef de Québec 21, Jean-François Gosselin, a indiqué qu’on devrait normalement mieux prévoir le nombre d’heures supplémentaires, puisque plusieurs manifestations sont récurrentes d’année en année. «Peut-être que le chef de l’opposition avait prévu [l’attentat à] la [Grande] mosquée», s’est alors moqué le maire de Québec.

Postes de quartier

D’autre part, le maire Labeaume a tourné en ridicule la proposition de l’opposition de maintenir les postes de quartier qui disparaitraient dans la perspective de la réorganisation future du SPVQ.

«On doit se concentrer sur [le temps de] réponse. Le citoyen se fout qu’il y ait des postes de quartier», a insisté Régis Labeaume.