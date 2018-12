La population de Saguenay consultée sur le projet d'amphithéâtre

La population de Saguenay pourra s'exprimer sur le projet d'amphithéâtre de 80 millions $ au centre de Chicoutimi.

La Ville entreprendra une consultation en janvier 2019, qui va se terminer par un vote quelques mois plus tard. Les citoyens devront choisir entre un nouvel amphithéâtre au centre de Chicoutimi, ou une réfection en profondeur du Centre Georges-Vézina.

«On pourra dire au gouvernement quel est le projet retenu par les citoyens, et que nous avons vraiment leur appui», a dit la mairesse Josée Néron.

La consultation, prévue en trois phases, s'adressera d'abord aux élus et aux fonctionnaires municipaux. Les organismes concernés seront ensuite invités, et finalement, les commentaires du grand public seront recueillis. La mairesse demeure toutefois intraitable sur l'emplacement du projet d'amphithéâtre neuf: ce sera au centre-ville de Chicoutimi, et pas ailleurs.

«Le seul argument qui pourrait être contre (le centre-ville) n'est même pas valide, selon moi. Ce n'est pas vrai que la circulation serait trop difficile en raison de la présence de l'amphithéâtre», a expliqué Mme Néron.

«Les gens pourront nous dire si le projet doit donner plus de place encore aux organismes communautaires ou encore si on doit inclure une tour à bureaux ou à condos», a-t-elle poursuivi.

La mairesse Néron estime qu'une réfection en profondeur du Centre Georges-Vézina ne réglerait pas les problèmes à long terme.

«On devrait travailler à l'intérieur d'une structure déjà existante, a-t-elle noté. Le Centre Georges-Vézina, c'est un film en noir et blanc. On pourrait en faire un film en couleur, mais on serait encore loin du HD.»

Selon le plan de la Ville, une construction neuve demanderait un investissement de 40 millions $ de Québec, plus un 10 % (8 millions $) d'Ottawa.

La mairesse a admis qu'une courte victoire en faveur du projet d'une construction neuve rendrait plus difficiles les négociations avec les gouvernements pour leur contribution financière. «J'espère une réponse claire», a-t-elle ajouté.