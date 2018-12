Le maire Labeaume veut plus de courtoisie envers les piétons

L’administration Labeaume veut accroître la courtoisie envers les piétons.

«Je n’accepte plus qu’à Québec, les piétons n’aient plus de priorité pour traverser les rues. En Ontario et aux États-Unis, les piétons ont la priorité. Ici, si c’est possible, l’auto pourrait les frapper», a soupiré le maire de Québec, Régis Labeaume, lors du comité plénier qui étudiait le budget et les investissements du service des transports et de la mobilité intelligente.

Il s’est donné comme objectif d’accroître la courtoisie envers les piétons. «L’objectif qu’on a, c’est qu’éventuellement, à Québec, le piéton ait la même priorité qu’ils ont en Ontario et aux États-Unis».

Un comité est en place pour étudier la question, a-t-il indiqué. «Il va falloir qu’on se réglemente en conséquence.» Mais pour lui, cela passe par une prise de conscience des automobilistes. Surtout dans le contexte où la population est vieillissante.

«Ça va nécessiter un gros changement de mentalité. Ça ne sera pas fait au détriment des automobilistes», a-t-il assuré.

Le Code de la sécurité routière prévoit déjà qu’à une traverse piétonnière, si un piéton manifeste son intention de traverser, l’automobiliste est tenu de lui céder le passage.

Zones scolaires

La conseillère Suzanne Verreault s’est aussi dite préoccupée par la sécurité aux traverses piétonnières à l’approche des zones scolaires. «Il y a du travail à faire encore aujourd’hui.»

Le conseiller de Démocratie Québec, Jean Rousseau, était heureux d’entendre le plaidoyer du maire envers les piétons. Mais avec 50 traverses piétonnières dans son district, il souhaite des solutions plus rapides.

Le chef de l’opposition officielle, Jean-François Gosselin, a réclamé le dépôt de la politique de sécurité routière. «Il va falloir établir des règles claires dans la politique de sécurité routière et il faudra s’assurer de les communiquer.»

Le chef du service, Marc des Rivières, a indiqué que la politique viendrait quelque part en 2019, sans plus de précisions.