Le prochain «Fast and Furious» en trottinette!

Richard Martineau réagit fortement à l’idée de Sydney Ribaud d’Équiterre d’encadrer voire d’interdire les publicités de voiture afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre.

«M. Ribaud a dit au Devoir qu’il faudrait encadrer les publicités de voiture, car il y en a trop ou même les interdire. Je rappelle que 15% des publicités (qui rapportent des revenus) dans les médias journaux et télé sont des publicités de voiture et que les médias sont en difficultés. C’est polluant, on devrait interdire les annonces, dit M. Ribaud. Je suis désolé, on a besoin de chars! Il dit: On l’a déjà fait avec la cigarette», formule notre chroniqueur.

Il y a un lien direct entre le cancer et la cigarette, fait remarquer Richard Martineau. «Tu peux ne pas fumer tandis que beaucoup de gens ont besoin de leur voiture», ajoute-t-il.

«Certains disent qu’il ne faut plus montrer de gens fumer au cinéma. C’est quoi, le prochain Fast and Furious va être en trottinette. Le joker fait un vol de banque et Batman au lieu de prendre la batmobile descend à la station McGill et attend le métro. Imaginez le prochain Mission impossible, ça va être quelque chose», rigole Richard Martineau.

