Trois contrats publics majeurs ont échappé à Bombardier au cours des derniers mois, et aucun contenu local n’a été exigé de la part du Canada et du Québec, alors que ces trains vont pourtant circuler au pays.

Concernant le contrat de Via Rail, Bombardier a jugé hier qu’il était «inconcevable que l’appel d’offres pour un train qui passera dans deux capitales nationales n’ait pas fait l’objet de mesures visant à assurer un maximum de retombées locales et l’utilisation de haute technologie canadienne, dans le respect des obligations internationales du Canada».

Mais pour Mario Dumont, la mauvaise réputation et l’image publique ternie de Bombardier pourrait, notamment, lui avoir coûté des contrats.

«Bombardier a causé son propre malheur. Un gouvernement qui aide Bombardier se rend impopulaire», analyse Mario Dumont.

«J’ose m’avancer, si le gouvernement canadien s’est caché derrière des ententes internationales pour ne pas exiger de contenu canadien, c’est à cause de la mauvaise image publique de Bombardier», croit l’animateur.

Il précise que le Canada ne devrait pas être aussi protectionniste que les Américains, mais devrait au moins se faire respecter.

«Je commence à m’impatienter! À tout donner aux étrangers, le reste du monde va se dire qu’au Canada, on est donc bien niaiseux!», dénonce l’animateur.

Il nuance en précisant que Bombardier n’a pas tous les torts.

«On doit aussi blâmer notre propre compréhension des enjeux économique. Une entreprise ce n’est pas juste ses 7 dirigeants, ce sont les travailleurs qui ramènent 19 000 belles payes au Québec. Il pourrait en livrer plus si on avait plus de contrats locaux!», souligne Dumont.

«On est nono si on ne comprend pas la valeur économique des retombées.»

