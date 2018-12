L’école devrait-elle commencer plus tard?

Retarder les heures d’école permettrait aux adolescents de dormir davantage, ce qui se traduirait par une meilleure performance scolaire.

Des chercheurs de l’Université de Washington, à Seattle, ont étudié les liens entre le sommeil des élèves de deux écoles secondaires et leurs résultats, tel que le rapporte le magazine Science Advances.

Pour ce faire, l’heure de début des cours a été déplacée de 7h50 à 8h45.

Ce changement s’est traduit par un gain de 34 minutes de sommeil en moyenne pour les élèves concernés. Les impacts sur leur performance sont également significatifs : les moyennes de résultats scolaires ont augmenté de 4,5 points. Moins d’absences et de retards ont été enregistrés. L’envie de dormir pendant la journée a aussi diminué.

«Une grande partie des adolescents manquent de sommeil, et les jeunes adultes aussi», confirme le psychologue Roger Godbout, notamment parce qu’ils cumulent petits emplois et école.

«On parle d’une moyenne de sommeil d’environ sept heures [par nuit], alors que le besoin serait de huit heures et demie à neuf heures et demie», indique celui qui est également professeur. Une réalité qui nuit non seulement aux apprentissages, mais surtout à la santé mentale.

«Des données de l’Institut national de la statistique du Québec [...] montrent une croissance extraordinaire et malheureuse du pourcentage d’incidence d’anxiété et de dépression, et c’est souvent lié à la mauvaise qualité du sommeil ou à la trop faible quantité de sommeil», poursuit M. Godbout.

Ce dernier ne peut s’avancer à identifier qui sont les élèves qui en ont le plus bénéficié – ceux qui allaient déjà bien, ou ceux qui en avaient besoin, mais selon lui, les améliorations sont dignes d’intérêt.

«Il y a plusieurs questions, mais on voit bien que ça peut fonctionner et que ça vaut la peine de mettre ensemble les parents, services de garde, transport scolaire, horaires de classe pour pouvoir améliorer la qualité du sommeil, la qualité de vie et les performances des étudiants», conclut le spécialiste.