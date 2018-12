Les victimes de l'attentat de Strasbourg

Ils étaient venus profiter de l'ambiance du marché de Noël de Strasbourg et ont croisé mardi soir la route de Cherif Chekatt, qui a tué trois personnes et en a blessé treize autres. Parmi les morts figurent notamment un touriste thaïlandais et un garagiste d'origine afghane, et parmi les blessés, un Italien et un Polonais.

- Un touriste thaïlandais de 45 ans a été tué d'une balle dans la tête. Il était en vacances à Strasbourg avec sa femme, indemne. Son décès a été confirmé par les autorités thaïlandaises.

- Un garagiste de Strasbourg, âgé de 45 ans et d'origine afghane, est décédé jeudi. Marié et père de trois jeunes enfants, «il allait voir le marché de Noël, et devant ses enfants il a pris une balle» dans la tête, a indiqué son cousin à l'AFP. La Grande Mosquée Eyyüb Sultan, dont ce musulman était un fidèle, a indiqué sur Twitter que «sa famille présente avec lui au moment des faits est saine et sauve».

MàJ : Notre frère Kamal vient de décéder des suites de ses blessures.



Sa famille présente avec lui au moment des faits est saine et sauve.



Toutes nos condoléances ainsi qu'aux familles de toutes les victimes. Le bilan s'alourdit et nous perdons un ami. #Strasbourg #fusillade — Grande Mosquée Eyyûb Sultan (@GM_EyyubSultan) 12 décembre 2018

- Un père de famille originaire de Strasbourg d'une cinquantaine d'années est également décédé dans la soirée de mardi. Il a été visé par l'assaillant alors qu'il sortait d'un restaurant, attendant sa femme et son fils encore à l'intérieur, selon le témoignage d'un serveur de l'établissement recueilli par le journal les Dernières Nouvelles d'Alsace.

- Un Italien a été blessé, a indiqué le ministère des Affaires étrangères à Rome. Selon plusieurs médias italiens, il s'agit d'un journaliste de 28 ans du réseau de radios universitaires Europhonica, qui était à Strasbourg pour couvrir la session plénière du Parlement européen. «Notre collègue italien est hospitalisé et est en grande difficulté», a indiqué sur Twitter Europhonica.

- Un Polonais de 36 ans, «très investi dans des associations artistiques et solidaires», a été grièvement blessé. Un ancien camarade de lycée l'a décrit à l'AFP comme «toujours souriant, accueillant, ouvert aux autres, prompt à la discussion».

- Une étudiante de 20 ans, originaire de Metz (est de la France), était à Strasbourg pour quelques jours avec son ami. Son père a indiqué au journal Républicain Lorrain que sa fille et son ami se sont retrouvés face à l'assaillant et, quand ils se sont retournés et ont pris la fuite, la jeune femme a reçu une balle dans le dos sous l'aisselle. Elle a été opérée et son pronostic vital a été levé. Le Supporter Club du club de foot de Metz, dont son père est président, a mis sur Facebook mercredi soir un message disant «On pense très fort à toi, Lola !!! Remets-toi vite !».

- Une jeune femme de 19 ans, fille de fromagers de la rue des Orfèvres à Strasbourg, a reçu une balle dans le bras. Prise en charge par les secours et opérée, la jeune fille s'est réveillée. «Jeanne s'est fait tirer une balle dans le bras (...) c'est juste terrible. Le gars a tiré sur quelqu'un, ils ont pris la fuite et le gars les a poursuivis vers la place du marché de Noël, c'est là qu'il a tiré la balle sur Jeanne», a raconté sa mère sur la radio France Bleu Alsace.

- Un musicien vosgien de 28 ans qui allait donner un concert dans le bar «Les Savons d'Hélène» fumait une cigarette avec deux amis sur la terrasse quand l'assaillant est arrivé. Il a «reçu une balle dans la carotide, qui a rompu l'aorte», a expliqué son père à la presse locale. Opéré, il a été mis sous sédatifs. Il était avec un ami qui aurait aussi été blessé.

Ce bilan, encore provisoire et sujet à des évolutions constantes, comprend également huit blessés légers. Aucun enfant ne figure parmi les victimes, qui sont âgées de 20 à 65 ans.