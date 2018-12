Madonna achète une œuvre montréalaise

Madonna a craqué pour l’artiste-peintre montréalaise MissMe au point qu’elle a récemment acheté une de ses œuvres.

Le travail – et l’image – de MissMe orne donc désormais un mur de la résidence de la madone. La toile acquise par la chanteuse est en fait un autoportrait de l’artiste-peintre, nue, tiré de la série «Autoportrait of a Vandal».

«C’est extrêmement flatteur. Madonna, c’est l’incarnation de la liberté sexuelle. Alors si elle trouve que mes œuvres sont pertinentes, c’est signe que je fais quelque chose de bien», a confié l’artiste-peintre en entretien au «Journal».

Mais qui est Miss Me? Elle est une artiste-peintre et activiste originaire de la Suisse, installée à Montréal depuis près de 20 ans. Mais outre ce descriptif sommaire, n’essayez pas d’aller chercher plus loin; elle a choisi de camoufler son identité derrière ce sobriquet et une cagoule ornée d’oreilles à la Mickey Mouse.

«Les gens aiment avoir une opinion sur la beauté d’une femme. Je préfère que la discussion porte sur mon travail plutôt que sur mon apparence», a-t-elle expliqué.

Grâce à Instagram

C’est sur Instagram, il y a deux ans, que les chemins de MissMe et de Madonna se sont d’abord croisés. De passage à Lisbonne, la chanteuse a photographié une peinture de MissMe vue sur un des murs de la ville. Une publication du cliché sur la populaire application lui a rapidement permis d’entrer en contact avec la Montréalaise.

«Elle s’est abonnée à mon compte Instagram. À l’époque, elle suivait moins de 100 personnes, alors c’était vraiment un "big deal"», a-t-elle souligné.

Les deux femmes se sont finalement rencontrées l’été dernier et une entente a été conclue récemment. Depuis, elles gardent contact, discutant régulièrement par le biais d’Instagram. Une collaboration serait-elle dans les cartes pour les deux artistes? MissMe l’ignore. Du moins, pour l’instant.

«J’en sais rien, mais je l’espère. Je fais mon petit bonhomme de chemin et si jamais on se recroise et qu’on collabore sur un projet, alors tant mieux», a-t-elle avancé.