Maripier Morin confie avoir vécu une période difficile avec Brandon Prust

Le couple composé de Maripier Morin et Brandon Prust se trouve parmi ceux qui sont les plus admirés au Québec. Toutefois, comme n’importe qui, Maripier Morin admet avoir vécu une période amoureuse difficile dans les pages du magazine 7 Jours.

Ensemble depuis neuf ans déjà, le duo traverse en force les épreuves de la vie. C’est que Maripier admet elle-même qu’elle a une tête de cochon et qu’elle ne laisse pas les conflits passagers ruiner sa relation.

«Brandon et moi sommes ensemble depuis bientôt neuf ans. Les deux dernières années ont été particulièrement rock’n’roll parce que Brandon a arrêté de jouer au hockey. Il a eu une phase de transition qui n’était pas nécessairement facile», a confié l’animatrice de Face au mur à Michèle Lemieux. «[...] il a essayé de me repousser, poursuit-elle. Ça, c’est le mécanisme de défense ultime des gars. Que font-ils quand ils ne vont pas bien? Ils s’attaquent à ceux qui ne bougeront pas, quoi qu’il arrive! Il a testé mes limites, mais je lui répondais que j’étais encore plus tête de cochon que lui. Je lui ai fait comprendre que, même s’il essayait de me pousser à bout, je n’allais pas m’en aller.»

Maripier Morin poursuit l’entrevue en assurant que le duo a depuis retrouvé l’harmonie.

«Parfois, il y a des choses qu’on ne peut pas réparer, mais, tant que je peux travailler sur mon couple, je continue de le faire», souligne l’animatrice.

Toutes les confidences de Maripier Morin se retrouvent dans le magazine 7 Jours, en kiosque dès le 13 décembre.