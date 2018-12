Moins de bénévoles à l'aube du plus gros week-end

Un peu moins de 48 heures avant la plus grosse fin de semaine de partys de Noël, Tolérance Zéro et Opération Nez rouge incitent les bénévoles à s’impliquer, alors qu’ils sont pour l’instant moins nombreux à participer que les années passées.

« Au niveau des inscriptions, le nombre de bénévoles est similaire aux autres années, mais on a une petite variation à la baisse de 2 % ou 3 % de participation », indique David Latouche, porte-parole pour Opération Nez rouge.

Presque arrivé en mi-campagne, le porte-parole ne s’inquiète pas outre mesure de la situation.

« Il y a plein de facteurs qui peuvent expliquer ça, donc je ne peux pas dire que l’on accuse un retard pour le moment », poursuit-il.

Pas trop tard

Même son de cloche du côté de TZ. Daniel Bédard, président-directeur général pour la Capitale-Nationale, indique que, depuis 2008, le nombre de raccompagnements et de bénévoles est en croissance année après année.

« Cette année, l’augmentation du nombre d’équipes sur les routes est moins forte que d’habitude. Pour le mois de décembre, nous sommes environ égales à l’an passé pour le nombre d’équipe sur les routes, alors que les années passées, nous avions toujours une augmentation », explique-t-il. Il ajoute que pour la région de Québec, la progression est en deçà de ce qui était espéré, sans pouvoir donner de chiffres précis.

Les deux organismes rappellent qu’il n’est pas trop tard pour s’impliquer, alors qu’ils se préparent à leur plus grosse soirée, celle de ce vendredi 14 décembre.

« Historiquement, c’est la plus grosse. On s’attend à ce que ce soit la soirée la plus achalandée de la campagne partout en province », indique M. Latouche.

« En octobre, on a rappelé les chauffeurs volontaires sur nos listes et on leur a demandé s’ils étaient intéressés à revenir cette année, et on leur a donné nos dates cruciales », indique M. Bédard.

Une soirée de formation a lieu mardi prochain, avec TZ, et l’application mobile est la meilleure façon de s’inscrire comme bénévole pour ONR.

Nombreux barrages routiers

Une opération nationale concertée entre les divers corps policiers du Québec, afin de lutter contre la conduite avec les capacités affaiblies, sévit en même temps que la saison des partys de Noël.

Depuis le début de celle-ci, le 29 novembre dernier, plusieurs arrestations ont eu lieu, dont huit à Lévis, huit à Saguenay et 11 à Sherbrooke. Les chiffres pour Québec et Montréal n’ont pas été rendus disponibles.

Devenir bénévole

https://operationnezrouge.com/fr/qc/1296/informations-locales/

https://www.tolerancezero.ca/devenir-benevole.html