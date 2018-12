Parc Jean-Drapeau: les limites de bruit doivent être imposées

Les limites de bruit pour les événements au parc Jean-Drapeau doivent être imposées l’année prochaine, ont recommandé jeudi la Société du parc et les villes de Montréal et Saint-Lambert.

Le comité de travail formé de ces trois entités a dressé un bilan « positif » du projet-pilote de la gestion du bruit au parc Jean-Drapeau cet été, qui a entre autres permis de récolter en temps réel avec des sonomètres des mesures de son pendant les festivals.

Selon le bilan du projet-pilote, les niveaux sonores moyens calculés pendant quatre événements, dont Osheaga et Heavy Montréal, variaient entre 75 et 86 décibels au parc Jean-Drapeau et entre 51 et 54 décibels à Saint-Lambert

« À la lumière des résultats de l'expérience-pilote, nous avons identifié notamment le retour des limites de bruit dans les ordonnances des événements présentés au Parc », a déclaré par communiqué le responsable des services aux citoyens et de l’environnement Jean-François Parenteau.

Le comité tripartite a aussi fait d’autres recommandations, dont inciter les promoteurs d’évènements à prendre des mesures de bruit sur leur site et hors site, et se conformer au cadre législatif provincial « qui sera élaboré pour la gestion du bruit dans les municipalités ».

Plaintes

Selon le bilan, 486 plaintes de 170 personnes différentes ont été enregistrées du 20 mai au 30 septembre. De ce nombre, 348 plaintes avaient comme lieu de résidence Saint-Lambert.

Il s’agit d’un bond important puisque 70 plaintes avaient été enregistrées en 2017, 30 en 2016 et 15 en 2015.