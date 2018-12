Pharrell Williams et Robin Thicke doivent payer

Robin Thicke et Pharrell Williams vont devoir payer cinq millions de dollars aux héritiers de Marvin Gaye pour avoir utilisé des éléments d’une chanson de 1977 de la légende du soul, "Got to Give it Up".

Le procès, qui dure depuis 2013, avait vu le juge ordonner aux deux stars de la pop de payer sept millions de dollars en 2015, mais après un appel des avocats des chanteurs, le jugement final s'élève à un peu moins de 5 millions de dollars, d'après Billboard.

Le jugement indique que la famille de Marvin Gaye devra recevoir plus de 9000 $ de dommages et intérêts et les intérêts continueront à s'accumuler jusqu'à ce que tout ait été réglé par les artistes. Par ailleurs, les héritiers du chanteur toucheront une partie des royautés de "Blurred Lines", la chanson incriminée.

Robin Thicke et Pharrell Williams n'ont pas encore réagi à ce coup dur, mais après le premier verdict, les avocats de l'interprète de "Happy" s'étaient exprimés via Billboard.

«Même si nous respectons le processus judiciaire, nous sommes très déçus par le jugement pris aujourd'hui, qui établit un précédent dommageable pour la musique et la créativité. Pharrell a créé "Blurred Lines" avec son cœur, son esprit et son âme et sa chanson n'a été prise à personne.»