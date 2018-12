Son combat pour changer de nom de famille

Retiré de son milieu de vie par la DPJ quand il était jeune, un homme se bat depuis des mois avec la Direction de l’état civil dans l’espoir de changer son nom de famille.

En entrevue au Québec matin sur les ondes de LCN, Stéphane (nom fictif) a expliqué vouloir porter le nom de famille de sa mère alors avoir été maltraité par son père pendant son enfance.

«Je ne porte que le nom de famille de mon père. [...] Mon souhait, c’est quand je vais dire mon nom je vais pouvoir utiliser le nom de famille de ma mère et arrêter constamment de ramener les souvenirs.»

Stéphane a entrepris ses démarches auprès du Directeur de l’état civil en août dernier alors qu’il était loin de s’attendre à devoir se battre.

«Je suis allé voir sur Internet et le processus semblait à première vue quand même simple, peu coûteux, où on doit énumérer les raisons dans une demande préliminaire qui est étudiée par la Direction de l’état civil. Par la suite, ils peuvent demander des documents complémentaires. J’ai envoyé la demande préliminaire et on m’a répondu que ma demande était acceptée, que je devais compléter le reste des formulaires avec le paiement qui s’ensuit», a-t-il expliqué.

Or, Québec a complètement changé de cap dans une lettre datée du 21 novembre.

«Comme vous invoquez que votre nom de famille actuel vous cause un préjudice sérieux et des souffrances psychologiques, vous devez en faire la démonstration. Pour ce faire, vous devez expliquer inconvénients majeurs ou ennuis graves vécus en raison de l’utilisation de votre nom de famille actuel», peut-on y lire.

Le Directeur de l’état civil demande ainsi des «exemples factuels de situations vécues où votre nom de famille vous a causé des inconvénients», «des témoignages signés et datés de personnes attestant ces faits» et même «un rapport d’un professionnel de la santé recommandant votre demande de changement de nom et confirmant les inconvénients majeurs ou ennuis graves vécus en lien avec votre santé physique et psychologique».

Québec demande ensuite à Stéphane de «décrire l’intérêt et les avantages [qu’il pourrait] retirer à porter le nom de famille demandé».

L’homme dénonce aujourd’hui que le fardeau revienne à la «victime», ce qu’il qualifie de véritable «manque de respect».

«Ce qui m’a vraiment frappé c’est à quel point, encore une fois, la lourdeur bureaucratique se retrouve souvent à tomber sur les victimes. Je peux comprendre que les gens de la Direction de l’état civil ne veulent pas se retrouver avec toute sorte de demandes farfelues, ils veulent vérifier le bien-fondé des demandes, puis il y a un certain tri qui doit être fait... Ça me laissait croire qu’il y avait une certaine application du gros bon sens, mais de toute évidence il n’y en a pas», conclut-il.