Trois-Rivières crie à l'iniquité

La Ville de Trois-Rivières déplore que des municipalités aient droit à une aide de Québec pour faire face à la hausse des coûts de la Sûreté du Québec (SQ) en 2019 alors que rien n'est prévu pour les villes qui doivent financer leur propre service municipal.

«C'est inéquitable pour nos citoyens qui se retrouvent à être taxés deux fois: la taxe foncière pour la police municipale et ensuite via leurs impôts pour la SQ ce qui en bout de ligne vaut pour les services dans des municipalités de moindre taille», a expliqué Yvan Toutant le porte-parole de la Ville de Trois-Rivières.

Pour limiter à 3 % la hausse de la facture de service de la Sûreté du Québec, le gouvernement Legault débloquera 33 millions $ pour les municipalités clientes. L'augmentation aurait autrement pu atteindre les 15 %.

À Trois-Rivières, le service de police coûte annuellement 30 millions $. Faute de pouvoir se tourner vers la SQ, la Ville souhaiterait bénéficier elle aussi d'une aide gouvernementale pour financer son service.

Du côté de Shawinigan, on absorbera sans se plaindre la hausse de 3 %. Le maire Michel Angers convient qu'avec la SQ, sa ville profite de toute une aubaine. La SQ lui coûte 5 millions $ annuellement et former son propre service représenterait une facture jusqu'à trois fois plus élevée.

«C'est très important comme économie de notre côté, a reconnu le maire Angers. En même temps, la Ville de Shawinigan n'a pas la capacité d'avoir sa police municipale, n'a pas la capacité de mettre jusqu'à 15 % de son budget pour une police municipale.»

L'écart entre ce qu'il en coûte à Trois-Rivières et à Shawinigan est important. Par citoyen, le coût de la police est d'environ 233 $ à Trois-Rivières contre environ 98 $ à Shawinigan.

À Louiseville, cette facture de dernière minute, alors que le budget est déjà préparé, n'est pas très bien reçue.

«On n'est pas contre de payer, mais qu'on ne nous prenne pas pour des fous en disant vos budgets sont faits, ce n'est pas grave et pour une seconde année consécutive, voici la facture et c'est à payer», a déploré le maire Yvon Deshaies.