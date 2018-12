Un Québécois au cœur de l’attentat de Strasbourg

Un Québécois qui habite depuis à peine deux semaines près du marché de Noël de Strasbourg n’a pas l’intention de changer ses plans, même s’il a dû rassurer ses deux enfants après la fusillade.

• À lire aussi: Le jihadiste de Strasbourg toujours en fuite

• À lire aussi: La tour Eiffel éteinte en hommage aux victimes de Strasbourg

Olivier Tremblay est arrivé à Strasbourg le 29 novembre dernier afin de suivre une formation à l’École nationale d’administration (ENA) jusqu’à l’été 2019.

Le père de famille est inscrit au cycle international de perfectionnement, qui permet à de hauts fonctionnaires déjà expérimentés de se familiariser avec toutes les facettes de la gestion publique en France et en Europe.

Le choc est plutôt brutal pour celui qui vit avec sa famille à environ 400 mètres du site de l’attentat, de l’autre côté de l’Ill, une rivière qui baigne la plaine d’Alsace.

AFP

AFP

AFP

AFP

AFP

AFP

AFP

AFP

AFP

AFP





















«On a eu l’occasion d’y aller déjà plusieurs fois. C’est vraiment juste à côté. C’est une grosse attraction, les gens nous en avaient beaucoup parlé. Le marché de Noël est vraiment un incontournable. On savait aussi que ça pouvait être un endroit visé parce que les mesures de sécurité étaient déjà très importantes», a reconnu le gestionnaire de 37 ans.

Même avant la fusillade, Olivier Tremblay avait déjà remarqué un niveau de vigilance accru et une présence policière plus importante qu’au Québec.

Dignité et courage

«Je pense que les gens craignaient tous un peu ici qu’à un moment donné le marché de Noël soit attaqué. On venait de coucher les enfants et on a entendu les sirènes en continu. On a regardé par la fenêtre et le réflexe a été de regarder sur internet. On a vu tout de suite que l’attaque venait juste d’avoir lieu. La préfecture a dit aux gens de rester à la maison, mais on n’avait pas envie de sortir de toute façon. Les gens ont réagi avec beaucoup de dignité et de courage», a ajouté le Québécois.

Comme bien d’autres, Olivier Tremblay est impatient de savoir où se cache l’auteur de l’attentat.

Agence France-Presse Une fusillade a fait quatre morts et dix blessés mardi sur le Marché de Noël de Strasbourg, dans le nord-est de la France.

Agence France-Presse Une fusillade a fait quatre morts et dix blessés mardi sur le Marché de Noël de Strasbourg, dans le nord-est de la France.

Agence France-Presse Une fusillade a fait quatre morts et dix blessés mardi sur le Marché de Noël de Strasbourg, dans le nord-est de la France.

Agence France-Presse Une fusillade a fait quatre morts et dix blessés mardi sur le Marché de Noël de Strasbourg, dans le nord-est de la France.

Agence France-Presse Une fusillade a fait quatre morts et dix blessés mardi sur le Marché de Noël de Strasbourg, dans le nord-est de la France.

Agence France-Presse Une fusillade a fait quatre morts et dix blessés mardi sur le Marché de Noël de Strasbourg, dans le nord-est de la France.

Agence France-Presse Une fusillade a fait quatre morts et dix blessés mardi sur le Marché de Noël de Strasbourg, dans le nord-est de la France.

Agence France-Presse Une fusillade a fait quatre morts et dix blessés mardi sur le Marché de Noël de Strasbourg, dans le nord-est de la France.

Agence France-Presse Une fusillade a fait quatre morts et dix blessés mardi sur le Marché de Noël de Strasbourg, dans le nord-est de la France.

Agence France-Presse Une fusillade a fait quatre morts et dix blessés mardi sur le Marché de Noël de Strasbourg, dans le nord-est de la France.

Agence France-Presse Une fusillade a fait quatre morts et dix blessés mardi sur le Marché de Noël de Strasbourg, dans le nord-est de la France.

Agence France-Presse Une fusillade a fait quatre morts et dix blessés mardi sur le Marché de Noël de Strasbourg, dans le nord-est de la France.

Agence France-Presse Une fusillade a fait quatre morts et dix blessés mardi sur le Marché de Noël de Strasbourg, dans le nord-est de la France.

Agence France-Presse Une fusillade a fait quatre morts et dix blessés mardi sur le Marché de Noël de Strasbourg, dans le nord-est de la France.

Agence France-Presse Une fusillade a fait quatre morts et dix blessés mardi sur le Marché de Noël de Strasbourg, dans le nord-est de la France.

Agence France-Presse Une fusillade a fait quatre morts et dix blessés mardi sur le Marché de Noël de Strasbourg, dans le nord-est de la France.

Agence France-Presse Une fusillade a fait quatre morts et dix blessés mardi sur le Marché de Noël de Strasbourg, dans le nord-est de la France.

Agence France-Presse Une fusillade a fait quatre morts et dix blessés mardi sur le Marché de Noël de Strasbourg, dans le nord-est de la France.

Agence France-Presse Une fusillade a fait quatre morts et dix blessés mardi sur le Marché de Noël de Strasbourg, dans le nord-est de la France.

Agence France-Presse Une fusillade a fait quatre morts et dix blessés mardi sur le Marché de Noël de Strasbourg, dans le nord-est de la France.









































«On a dormi la porte fermée à double tour. C’était vraiment étrange dans la ville. Les écoles primaires avaient suspendu les cours. C’est comme si la masse touristique était disparue soudainement. Les gens ne restaient pas longtemps dehors.»

Répondre aux enfants

Avec ses enfants âgés de 4 et 6 ans, M. Tremblay a opté pour la transparence en répondant à leurs questions avec des mots qu’ils peuvent comprendre.

«Comme nous sommes de Québec, nous avions déjà eu à expliquer au plus vieux ce qui s’était produit à la mosquée. Ici, ils avaient vu des militaires armés dans les rues, à la gare et à l’aéroport. Ça étonne.»

Cet autre épisode violent ne risque pas non plus de modifier ses projets. Au terme de sa formation de huit mois, le Québécois projette de passer quelques semaines de vacances là-bas avant de revenir pour la rentrée scolaire 2019.