Une dizaine de vols élucidés au centre-ville de Québec

Deux suspects qui seraient responsables d’une dizaine de vols et d’introductions par effraction commis cet automne au centre-ville de Québec ont été arrêtés, mercredi.

Le Service de police de la Ville de Québec (SPVQ) a procédé à l’arrestation de Martin Bourdon, 42 ans, et d’un deuxième homme de 39 ans en plus d’effectuer des perquisitions sur la 2e Rue, la 9e Rue et sur l’avenue Jeanne-Mance.

Selon l’enquête policière, les deux individus opéraient majoritairement dans le quartier Limoilou et s’introduisaient notamment dans des espaces de rangement au sous-sol de plusieurs immeubles à logements.

Ils seraient également les auteurs de trois vols qui ont été commis dans un organisme ayant pignon sur rue sur la 3e Avenue.

De l’argent, des coffres-forts, des ordinateurs portables et des vélos ont notamment été volés.

L’enquête a permis de lier les présumés voleurs à au moins une dizaine de signalements pendant les mois de septembre et novembre 2018.

Bourdon a comparu au palais de justice de Québec, mercredi, où il a été accusé d’introduction par effraction et de vol. Le deuxième suspect devrait pour sa part comparaître jeudi.