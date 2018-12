20$ à un mineur pour des fellations

Un Lévisien de 27 ans qui a reconnu avoir donné de l’argent et un paquet de cigarettes à un adolescent de 15 ans contre des fellations a pris le chemin du pénitencier pour deux ans et demi.

Inscrit sur un site de rencontres gai, Vincent Daigle, alors âgé de 25 ans, est entré en contact avec un ado de 15 ans, qui lui disait en avoir 16. Lors d’échanges, Daigle tente d’inciter le jeune à le rencontrer en lui envoyant une photo de deux pénis en érection. Le plaignant demande s’il sera payé en échange de gestes sexuels. Daigle lui offre 40 $ pour une fellation.

Victime à l'école

Les deux se sont finalement rencontrés à deux reprises en 10 jours à l’automne 2016. Alors que la victime était à l’école, Daigle est allé la chercher près de l’établissement. Ils se sont ensuite rendus dans un boisé.

La première fois, le mineur a fait une fellation à Daigle, qui lui a ensuite remis 20 $. La victime a accepté une deuxième rencontre en échange d’un paquet de cigarettes. «Il y aura fellation et masturbation de part et d’autre», a relaté la procureure de la Couronne, Me Mélanie Dufour.

La peine de 30 mois qu’a entérinée le juge est une suggestion commune de la poursuite et de l’avocate de l’accusé, Me Myralie Roussin.

Drogue trouvée

Daigle a plaidé coupable à des accusations en matière de prostitution juvénile et de contacts sexuels sur un mineur, mais aussi de possession de stupéfiants en vue d’en faire le trafic. Lors de la perquisition à son domicile dans le dossier, les policiers avaient découvert, notamment, 2616 pilules de méthamphétamine et 539,8 g de cocaïne, et tout le nécessaire pour en faire le trafic.

Les parties ont souligné le caractère «positif» du rapport présentenciel et le potentiel de réinsertion sociale «favorable» du jeune homme, qui s’est dit désolé pour les gestes posés.