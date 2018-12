À 15 ans, elle aidera une centaine d’itinérants

Une adolescente de 15 ans de l’Assomption a amassé une quantité impressionnante de manteaux, tuques, vêtements et cadeaux de toutes sortes qu’elle distribuera à une centaine d’itinérants de Montréal, samedi.

Virginie Forest est restée marquée après avoir vu plusieurs itinérants lorsqu’elle longeait la rue Sainte-Catherine à Montréal pour la première fois de sa vie, cet été.

Elle a ensuite été stupéfaite d’apprendre que plusieurs d’entre eux dormaient souvent dehors l’hiver, après avoir posé la question à sa mère.

«J’ai pleuré en voyant cette réalité et je me suis dit que j’allais leur acheter une grosse quantité de café et venir leur distribuer durant l’hiver», a d’abord raconté l’étudiante de secondaire 4.

Ampleur inattendue

Les choses ont toutefois pris une autre tournure. Tout a commencé au début du mois de novembre lorsqu’une amie de sa mère lui a donné un gros sac de manteaux.

Des bénévoles d’un comptoir vestimentaire lui ont ensuite donné plusieurs sacs de manteaux, puisque que la grand-mère de Virginie Forest y fait du bénévolat. Elle a ensuite pu installer des affiches à son école et créer une page Facebook pour faire connaître son projet.

«Plein de gens m’ont écrit, je ne m’attendais pas à ça, ç’a dégénéré dans le bon sens du terme», a ajouté l’adolescente, qui a notamment été stupéfaite lorsqu’une dame lui a donné 75 paires de bas neufs.

Des enseignants de son école lui ont aussi acheté des paires de mitaines et des tuques neuves.

Autonomie

La collecte a ensuite pris un élan considérable lorsque sa mère a écrit sur Facebook que des commerçants embarquaient dans l’aventure.

«J’ai aidé Virginie à trier le matériel le soir (2-3 heures pendant deux semaines) et j’allais la reconduire pour qu’elle aille chercher le tout chez les gens qui nous contactaient, mais je n’ai presque rien fait», a pour sa part mentionné Karine Proulx, la mère de Virginie Forest.

Les enfants

L’adolescente de 15 ans a également acheté des cadeaux (poupées, toutous, xylophones, etc.) qu’elle a emballéspour les enfants de parents en situation d’itinérance. «J’étais trop triste quand j’ai appris qu’il y avait aussi des enfants dans la rue, je n’arrivais pas à y croire», a-t-elle déploré, qui a d’ailleurs eu la surprise de trouver un sac rempli de linge d’enfants, lorsqu’elle est arrivée chez-elle un soir.

Virginie Forest sera donc accompagnée d’une trentaine de personnes pour aller distribuer le tout dans le secteur du parc Émilie-Gamelin, en après-midi.

Elle et les autres participants concocteront également une centaine de grilled cheese au jambon, alors qu’une épicerie et une boucherie ont fourni le nécessaire gratuitement.

Une compagnie de location automobile leur a également fourni un cube gratuitement pour le transport du matériel.