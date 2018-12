CGI sonne la cloche de fermeture à New York

Des dirigeants du groupe montréalais CGI ont sonné la traditionnelle cloche de fermeture à la Bourse de New York, vendredi, célébrant ainsi les 20 ans de présence de la compagnie au sein de ce marché des valeurs américain.

Lorsque CGI s’est inscrite à la Bourse de New York en 1998, elle comptait 8000 professionnels dans trois pays et affichait un chiffre d'affaires de 741 millions $. En moment, elle a 74 000 professionnels à son service dans 40 pays et un chiffre d'affaires de 11,5 milliards $.

«Depuis 1998, CGI a presque multiplié son nombre d’employés par 10, ses revenus par plus de 15 et son bénéfice net par plus de 30, ou de 19 % par année, en moyenne», a mentionné l’entreprise, vendredi.

CGI a été fondée en 1976 et s’est positionnée comme une des plus importantes sociétés de services-conseils en technologie de l’information et en gestion dans le monde.

Au cours de son exercice financier terminé le 30 septembre dernier, CGI a signé de nouveaux contrats pour une valeur de 13,5 milliards $, en hausse par rapport au montant de 11,3 milliards $ au cours de l’exercice précédent. Au 30 septembre, son carnet de commandes atteignait 22,6 milliards $, en hausse de 1,8 milliard $ par rapport à la même date l’an dernier.

George D. Schindler, le président et chef de la direction de CGI, a déclaré que l’entreprise est toujours aussi déterminée à accélérer sa croissance, «tant à l’interne que par l’entremise d’acquisitions futures». «Notre entreprise possède les capacités et la volonté de poursuivre cet objectif en vue de générer de la valeur pour nos clients, nos professionnels et nos actionnaires», a ajouté M. Schindler, qui était présent à la Bourse de New York avec plusieurs autres hauts dirigeants de l’entreprise lorsque la cloche a été sonnée.

Les actions de CGI sont aussi inscrites à la Bourse de Toronto - depuis 1986.