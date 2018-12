Doux temps pour le weekend

C’est une belle fin de semaine ensoleillée avec des températures agréables qui attend l’ensemble du Québec.

Un redoux et une hausse des températures ont touché le Québec, dans la nuit de jeudi à vendredi.

Vendredi, des précipitations sous forme de neige sont attendues, se changeant en bruine ou en pluie intermittente en mi-journée pour la plupart des secteurs. Un risque de bruine verglaçante est prévu à Gatineau, ainsi qu’à Montréal où le mercure affichera 3 °C dans l’après-midi. Une accumulation de 5 cm de neige est prévue dans la région de Québec où il fera – 3 °C au cours de la journée.

Samedi sera la journée la plus belle pour l’ensemble du Québec: agréable et ensoleillée avec des températures qui varieront entre – 1 °C et 2 °C et de légers vents. À Montréal ainsi qu’à Québec, le mercure affichera un maximum de 2 °C.

Dimanche, le beau temps se poursuivra sur le sud-ouest du Québec et sur le centre de la province. Le soleil sera encore de la partie, il fera - 2 °C et – 3 °C à Montréal et Québec.