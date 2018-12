Embraer heureuse des démarches du Brésil à l’OMC

Les subventions accordées à Bombardier par Ottawa et Québec ont permis à l’entreprise montréalaise de vendre ses avions à des prix «artificiellement bas», selon Embraer, qui se réjouit que le Brésil ait déposé vendredi sa première communication au Groupe spécial de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) à Genève, en Suisse.

Selon les arguments du Brésil, qui a engagé une procédure de règlement des différends contre le Canada devant l'OMC, «les 19 programmes de subventions accordées à Bombardier pour son avion de la C Series (rebaptisé le A-220 d’Airbus) sont incompatibles avec les engagements pris par le Canada devant l’OMC», a précisé Embraer, par communiqué.

Ces subventions sur lesquelles se penche le Groupe spécial de l’OMC s’élèveraient à plus de 4 milliards $ US, d’après le Brésil, qui rappelle qu’en 2016 les gouvernements du Canada et du Québec ont appuyé Bombardier avec un soutien gouvernemental de 2,5 milliards $ US.

«Nous apprécions les efforts du gouvernement brésilien pour la préparation de cette importante communication à l’OMC», a dit le PDG d’Embraer, Paulo Cesar de Souza e Silva.

«Les subventions du Canada ont permis à Bombardier (et maintenant à Airbus) de proposer des avions au marché à des prix artificiellement bas. Cette aide financière, qui fut déterminante pour le développement et la poursuite du programme de la C Series, constitue une pratique non viable qui crée des distorsions sur le marché international et nuit aux concurrents, aux frais des contribuables canadiens», a-t-il poursuivi.

En se tournant vers l’OMC, Embraer souhaite «rétablir des conditions de concurrence équitables et à garantir que la concurrence sur le marché des avions commerciaux s’exerce entre les entreprises et non entre les gouvernements», a ajouté le PDG.