Un ancien sportif qui s’est retrouvé condamné à vivre dans un fauteuil roulant à la suite d’un accident refuse de se laisser abattre.

Samuel Desgroseilliers a d’ailleurs mis en ligne une vidéo sur Facebook qui a été visionnée plus de 1,7 million de fois dans laquelle il lance le message qu’il ne faut pas se plaindre, mais plutôt mordre dans la vie à pleines dents.

Motocross, ski alpin, snowboard, hockey, baseball, arts du cirque et équitation : rien ne l’arrêtait avant d’être violemment happé par un véhicule tout-terrain.

«Ça a frappé et j'ai été ramassé dans le dos, raconte-t-il en entrevue avec Denis Lévesque. Dans le fond, j'ai perdu connaissance. Peut-être deux ou trois minutes après quand je me suis réveillé, c'était terminé.»

À la suite de ce drame, Samuel a perdu l’usage de ses jambes.

«Les premiers mois, c'est l'acceptation, relate-t-il. Je ne dirais pas que ça a été facile. Surtout que je ne tripais pas sur les jeux vidéo ou les choses relaxes. J'étais toujours à l'extérieur. C'est vraiment un revirement à 180 degrés.»

Aujourd’hui, il se considère chanceux d’avoir pu retrouver une certaine autonomie. Entrepreneur dans l’âme, il a d’ailleurs fondé plusieurs compagnies et il s’est même trouvé une conjointe, chose qu’il ne pensait plus possible.

