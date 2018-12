Hausse de 1,95 % de l'avis d'imposition à Trois-Rivières

Les contribuables trifluviens verront leur avis d’imposition résidentiel augmenter de 1,95 % en 2019, soit un peu en deçà du niveau d'inflation.

La hausse sera de 52 $ pour une maison-type valant 185 000 $.

Le conseil municipal de Trois-Rivières a adopté à l'unanimité, vendredi avant-midi, son budget 2019. Les dépenses s'accroissent de 5 %, une des deux plus fortes hausses à ce chapitre depuis les cinq dernières années.

Les prévisions de dépenses atteignent les 274 millions $. Le poste budgétaire de la sécurité publique connait une augmentation d'un peu plus de 3 millions $. On explique qu'un investissement additionnel est prévu afin d'améliorer la couverture du service d'incendie aux extrémités de la ville. Du côté de la police, 400 000 $ de plus sont nécessaires pour faire face à la légalisation du cannabis.

«Pour le cannabis, il y a 400 000 $ d'augmentation pour les salaires (additionnels), mais c'est subventionné. Donc ça n'a pas d'impact sur le compte de taxes. Ce ne sont que des salaires (de plus) pour les pompiers et les policiers», a expliqué Stéphane Blouin du service des finances de la ville.

La Ville a également décidé de réduire les efforts de remboursement de la dette municipale qui se situe autour des 250 millions $. On explique vouloir agir ainsi en vertu d'un principe suggérant qu'il vaut mieux «investir pour s'enrichir» plutôt que de payer ses dettes.

«En fait, on équilibre, on lève un peu le pied, mais on travaille sur les ratios et c'est d'un commun accord avec le service des finances qu'on a abordé ça de cette façon-là», a fait valoir le conseiller Denis Roy.

Comme TVA Nouvelles l'avait annoncé il y a quelques jours, les autorités de la Ville ont confirmé l'embauche de 41 nouveaux fonctionnaires pour faire face à l'accroissement naturel des besoins de la Ville, mais aussi aux importantes demandes de toutes natures provenant des élus.