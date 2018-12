Invalidation des pénalités monétaires obligatoires aux criminels

Les pénalités monétaires imposées obligatoirement aux criminels constituent une «peine cruelle et inusitée», si bien que celles-ci sont inconstitutionnelles.

La Cour suprême du Canada a tranché ainsi les causes de plusieurs contrevenants pauvres, et rend invalide l'article du Code criminel qui prévoyait ces pénalités monétaires.

«Les effets de la suramende créent des circonstances exagérément disproportionnées à la peine qui serait par ailleurs juste, sont incompatibles avec la dignité humaine et sont à la fois odieux et intolérables», peut-on lire dans le jugement rendu vendredi.

Celui-ci explique que nombre de personnes ayant des démêlés judiciaires sont pauvres et marginalisées, et ont des problèmes de dépendance et de santé mentale.

«Lorsque ces personnes sont dans l’incapacité de payer la suramende compensatoire, celle-ci devient véritablement une peine d’une durée indéterminée. Tant qu’elles ne sont pas en mesure de payer, ces personnes risquent d’être mises sous garde policière, emprisonnées pour défaut de paiement, empêchées de demander le pardon et ciblées par des agences de recouvrement», écrivent les juges.

«De fait, non seulement les contrevenants impécunieux sont-ils traités bien plus durement que ceux qui ont accès aux ressources financières requises, mais leur incapacité à s’acquitter de cette partie de leur dette envers la société risque d’ajouter au désavantage et à la stigmatisation qu’ils subissent.»

Parmi les plaignants au dossier se trouve un itinérant québécois qui se battait contre ces amendes, plaidant qu’elles violent les droits des Canadiens.

Alex Boudreault a été condamné en 2015 à une peine de 36 mois d’incarcération et à une pénalité financière – appelée suramende compensatoire – de 1400 $.

Comme sans-abri, M. Boudreault disposait au moment des faits d’un maigre revenu de 4800 $ par année, selon des documents de cour. La peine de 1400 $ représente donc 30 % de ses revenus annuels.

Les suramendes compensatoires ont été incorporées dans le Code criminel canadien en 1989. Elles étaient imposées aux contrevenants à la discrétion des juges jusqu’en 2013.

Au pouvoir à l’époque, les conservateurs de Stephen Harper ont changé les règles du jeu pour rendre les suramendes obligatoires.

Depuis les changements mis en place par les conservateurs en 2013, certains magistrats contournaient la loi et donnant plusieurs années à certaines personnes coupables d’un délit mineur pour s’acquitter de la facture.

L’argent des suramendes sert à financer des programmes gouvernementaux qui viennent en aide aux victimes d’actes criminels.