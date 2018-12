La Garde côtière canadienne reçoit le premier des trois nouveaux brise-glaces

Le premier des trois brise-glaces moyens acquis par la Garde côtière canadienne a été inauguré ce vendredi matin, au Chantier Davie de Lévis.

La présentation du NGCC Captain Molly Kool survient au lendemain de la mise à pied d’environ 70 travailleurs, jeudi. Il s’agit du premier brise-glace à être livré à la Garde côtière canadienne (GCC) en 25 ans. Les deux autres seront restaurés et convertis dans les mois à venir au Chantier Davie.

Le contrat de la restauration et de la conversion de ces trois brise-glaces avait annoncé l’été passé, au montant de 610M$. Le ministre de la Famille, Yves Duclos, a annoncé vendredi une bonification de 90 M$, pour faire plus de travaux sur les deux prochains brise-glaces, ce qui permettra «à plus de travailleurs d’être en appui aux besoins de la GCC au cours des deux prochaines années, ici à la Davie.»

Les deux navires seront restaurés et convertis dans les mois à venir. Questionné sur le nombre d’employés qui pourraient être rappelés avec le travail que représentent ces deux brise-glaces et la bonification de 90 M$, le ministre Duclos n’a pas été en mesure de répondre.

De son côté, Frédérick Boisvert, vice-président aux affaires publiques de la Davie a indiqué que les 90 M$ annoncés vendredi matin sont essentiellement liés aux travaux de conversion et de restauration, alors que les 610 M$ représentent les coûts d’acquisition.

Il n’a pas voulu préciser combien de travailleurs pourraient être rappelés.

«Lors de l’annonce, en août, le gouvernement a parlé de 200 jobs. On est loin de ça, mais au cours des prochaines ou des prochains mois, on espère atteindre ces 200 jobs, peut-être même plus», indique-t-il.

En ce moment, il ne reste qu’un peu plus d’une centaine de travailleurs. M. Boisvert parle d’une «saignée», un «creux historique» que le chantier n’avait jamais vécu depuis 2012.

À ce jour, c’est l’obtention du contrait pour l’Obélix qui permettrait à environ 800 travailleurs de revenir au chantier. Présente pour la présentation du NGCC Captain Molly Kool, la ministre des Services publics et de l’approvisionnement, Carla Qualtrough, a indiqué que la Marine Royale n’avait pas évoqué de besoins.

«Mais si ça change, ça change, mais c’est à lui de mentionner ses besoins», lance-t-elle brièvement.