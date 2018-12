François Legault veut s’atteler à sa fameuse loi sur la laïcité après les vacances du temps des Fêtes.

Il serait même prêt à utiliser la clause dérogatoire pour se soustraire à la chartre des droits.

«Regardez bien le Canada anglais qui va complètement capoter!!!», a lancé d’entrée de jeu le chroniqueur Richard Martineau dans le cadre de sa chronique «Réveillez-vous», diffusée au «Québec Matin».

Mais cette loi sur la laïcité risque d’être édulcorée, juge le chroniqueur.

Simon Jolin-Barrette se dit notamment ouvert à l’idée d’un droit acquis pour les personnes qui portent déjà des signes religieux...

«Ça l’air que François Legault est ouvert à l’idée d’accorder les droits acquis. Ça veut dire que les profs qui entrent n’auront pas le droit de porter de signes religieux, mais les anciens profs pourraient les garder... Attends minute, c’est de la gestion ça!»

«La laïcité, on la prend ou on la jette! On n’est pas laïque à 50%. C’est comme une femme enceinte... elle est enceinte ou pas? Elle ne peut pas être enceinte au deux tiers! On la prend on l’applique ou alors... pas pantoute!»

