Le champion du climat déçu par le «peu de progrès»

Il y a neuf ans, son conseil des ministres sous-marin attirait l'attention sur le réchauffement planétaire. Aujourd'hui de retour sur la scène climatique internationale, l'ex-président des Maldives Mohamed Nasheed est dépité de voir le «peu de progrès» accompli.

«Je reviens ici (...) et je vois que c'est toujours les mêmes choses, encore et encore et encore. Nous avons fait très peu de progrès», déplore-t-il dans un entretien avec l'AFP lors de la 24e Conférence climat de l'ONU (COP24) où il mène la délégation de son pays après des années d'exil et de prison.

«C'est la 24e COP et nous n'avons toujours pas de meilleure prise sur la situation, j'ai l'impression qu'il y a une déconnexion entre quelques pays, et aussi avec le public», poursuit-il. «C'est une chose de s'asseoir ici et de parler de questions climatiques, c'en est une autre quand les gens ne comprennent pas ce dont nous parlons.»

Quelque 200 pays sont réunis à Katowice pour tenter de donner vie à l'accord de Paris de 2015 qui vise à limiter le réchauffement à +2°C, idéalement +1,5°C, par rapport à l'ère pré-industrielle.

Selon un rapport des scientifiques du GIEC, qui montre les «nettes» différences entre ces deux objectifs en terme d'impacts, il faudrait pour rester sous +1,5°C réduire les émissions de CO2 de près de 50% d'ici 2030 par rapport à 2010.

«Si nous ne sommes pas capables de corriger notre comportement d'ici ces 12 années, la température mondiale augmentera de plus de +1,5°C», insiste Nasheed.

«Les récifs (des Maldives) vont mourir. Quand le corail blanchit, il meurt, et ça aura un fort impact sur nos zones côtières, sur le tourisme, sur la biodiversité et donc notre sécurité alimentaire», décrit l'ancien président, dont la condamnation à 13 ans de prison pour terrorisme a été annulée en novembre après l'alternance à la tête de son pays.

«Pour nous, le changement climatique, ce n'est pas l'avenir, ça se passe maintenant», ajoute-t-il, suggérant de «repenser» le système onusien des négociations.

Le système actuel «ne produit pas de résultats satisfaisants et je ne pense pas qu'il produira des résultats satisfaisants dans le futur non plus», insiste-t-il. «Nous n'avons pas le luxe (d'attendre), nous devons agir et agir maintenant.»

Les États particulièrement vulnérables au changement climatique reprochent à la communauté internationale de ne pas en faire assez et de n'agir pas assez vite contre le réchauffement.