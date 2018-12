Le chantier du REM va bon train

Huit mois après le début des travaux, le chantier du Réseau express métropolitain (REM) va bon train, à Montréal.

C’est notamment le cas du chantier à la future station Édouard-Montpetit, près de l’Université de Montréal, qui, avec ses 70 mètres sous terre, deviendra l’une des plus profondes en Amérique du Nord. On s’affaire actuellement à creuser le puits devant mener au tunnel du REM. Au total, environ 25 000 m³ de roc doivent être excavés.

Lorsque cette station sera en service, quatre ascenseurs à grande vitesse transporteront jusqu’à 5000 usagers à l’heure en les faisant passer de la surface au tunnel en 20 secondes.

«C’est le plus grand chantier depuis 50 ans. Pour nous, le grand défi qui se poursuit c’est de continuer à travailler avec tous les joueurs concernés et ils sont nombreux», explique le directeur des relations médias chez CDPQ Infra, Jean-Vincent Lacroix, qui cite entre autres les riverains, les usagers, les municipalités et les sociétés de transport.

«2018 aura été une année de transition, d’installation des chantiers, d’installation de cette dynamique de chantier et là on est vraiment implanté un peu partout», ajoute M. Lacroix.

La première pelletée de terre du REM a eu lieu en avril dernier. Depuis, plusieurs autres chantiers se sont mis en branle.

On a entre autres procédé, en septembre, à la reconfiguration temporaire de l’autoroute 10 afin de permettre la mise en place du chantier entre les voies est et ouest. Les travaux ont également commencé sur la ligne Deux-Montagnes ce qui a, depuis l’été, des conséquences sur l’horaire du train de banlieue.

Au total, le REM sera doté de 26 stations. La mise en service est prévue pour 2023.