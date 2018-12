Le combat de David Lemieux annulé

Le combat du boxeur David Lemieux à New York est annulé puisque le Québécois a été hospitalisé, vendredi, en raison de déshydratation.

«L'état de santé de David Lemieux était assez sérieux pour l'amener à l'hôpital, a commenté Robert Diaz, le "matchmaker" pour Golden Boy Promotions, cité par Mathieu Boulay, du Journal de Montréal. Le combat est annulé. C'est dommage.»

Le Québécois devait affronter Tureano Johnson, samedi soir, au Madison Square Garden.

Lemieux, qui devait se soumettre à la traditionnelle pesée, n’en est pas à ses premiers problèmes du genre.

En mai dernier, il avait été incapable de faire le poids avant son combat contre le Français Karim Achour. Lemieux avait néanmoins disputé et gagné le duel, mais il avait cédé 20% de sa bourse à son adversaire. Il avait également dû mettre une croix sur deux ceintures mineures du WBC.

En marge de cet affrontement contre Achour, le promoteur d’Eye of the Tiger Management Camille Estephan avait laissé entendre que Lemieux ne boxerait plus chez les poids moyens (160 livres). Or, le combat contre Johnson se tenait dans cette même catégorie.