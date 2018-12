Le LASIK montré du doigt dans le suicide d'une météorologue-vedette aux États-Unis

Une météorologue appréciée de ses collègues, mariée et mère de deux enfants s’est enlevé la vie mercredi, suscitant l’incompréhension chez ses proches.

Jessica Starr, 35 ans, fait partie d’un groupe de 11 personnes qui se sont suicidées après avoir subi une intervention chirurgicale au LASIK pour corriger la vision, rapporte le Mail Online.

La femme qui semblait visiblement heureuse avant cette opération avait une carrière florissante au petit écran.

Mme Starr, qui portait des verres de contact depuis 23 ans, a subi l’intervention en octobre, une intervention largement pratiquée et sécuritaire pour corriger sa myopie et cesser de porter des verres de contact.

La guérison à la suite d’une telle intervention se fait habituellement très rapidement, parfois en quelques jours, mais pour certaines personnes, la sécheresse oculaire et d’autres symptômes désagréables peuvent perdurer jusqu’à un an.

Jessica Starr semblait souffrir des inconvénients liés à son opération, et ce, un mois plus tard. Elle a tenté de retourner au travail le 11 novembre, mais la journée a été très difficile en raison de la sécheresse oculaire intense qu’elle ressentait.

Un nombre élevé de patients qui ont subi une opération au LASIK affirment souffrir de douleurs chroniques après la chirurgie, selon Paula Cofer, fondatrice d'un groupe de soutien appelé «LASIK Complications», qui s'efforce de sensibiliser les patients potentiels aux risques de la chirurgie.

En octobre, un Canadien, Paul Fitzpatrick,et père de deux enfants canadien, s'est tué. Dans sa lettre, il a fait état de douleurs post-LASIK qui ont duré une vingtaine d’années.

Les causes du suicide de la météorologue n’ont pas été officiellement établies, ou encore si son opération a joué le rôle de déclencheur.

Mise en garde

Certains médecins mettent en garde contre la procédure.

Parmi eux se trouve le Dr Edward Boshnick du Global Vision Rehabilitation Centre, qui écrit sur son site Web: «Au fil des années, j’ai eu le malheur d’examiner des centaines de patients qui ont perdu leur vision et qui ont souffert de dépression sévère à la suite d’une chirurgie au LASIK.

«Mon sentiment est que la chirurgie au LASIK et les autres procédures chirurgicales réfractives existent uniquement pour enrichir les médecins et les entreprises qui fabriquent le matériel laser et non pour le bénéfice de l'humanité», a-t-il écrit.

Starr, 35 ans, travaillait pour WJBK Fox 2 depuis 2011.

Jeudi matin, ses collègues ont annoncé sa mort à l'antenne en pleurant à chaudes larmes.

Que dit Santé Canada?

Santé Canada précise sur sa page d’information que : «Comme toute autre intervention médicale, la chirurgie au laser comporte des avantages, mais aussi des risques».

Pour connaître les recommandations de l’organisme fédéral cliquez ici.

***Si vous avez besoin d'aide, contactez le 1 866 APPELLE. ***