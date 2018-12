«Legault serait allé perdre son temps!»

Le premier ministre François Legault n’était pas présent à la COP24, cette conférence des Nations Unies sur les changements climatiques qui se termine aujourd’hui en Pologne.

Pour Mario Dumont, c’est une évidence que le premier ministre n’avait pas à y être, mais ses opposants jugent qu’il aurait dû s’y présenter.

«Très peu de chefs de gouvernement importants et stratégiques pour le Québec y sont», explique l’animateur dans le segment éditorial de son émission.

«L’environnement est une cause importante, mais tellement populaire que ça pousse les gens à s’emporter et à dire n’importe quoi, quitte à faire de l’enflure verbale avec pour résultat qu’une partie de la population qui ne croit plus rien. Les gens sont intéressés à avoir des faits, des solutions, ils veulent du concret sur ce qui peut être fait», croit Dumont.

C’est la ministre de l’Environnement MarieChantale Chassé qui s’est présentée à la conférence. Son bilan officiel n’est pas encore connu. Le PQ a dénoncé que le Québec était reparti les mains vides de la COP24.

Pour Mario Dumont toutefois, il n’y a aucun doute que Legault y serait allé perdre son temps.

***Voyez son éditorial intégral dans la vidéo ci-dessus.***