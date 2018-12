Les automobilistes devront s'armer de patience

Plusieurs travaux forceront les automobilistes à s’armer de patience. L’échangeur Turcot tout comme les secteurs de l’autoroute 20 et du pont Champlain seront à éviter ce week-end.

Autoroute 20/ échangeur Turcot

L’autoroute 20 est (du Souvenir) sera complètement, entre la sortie 60 et l’échangeur Turcot, de vendredi 23 h 59 à lundi 5 h. Les automobilistes pourront passer via l’autoroute 13 nord, sortie 3-E pour l’autoroute 520 est, continuer jusqu’au rond-point Côte-de-Liesse, autoroute 40 est, et autoroute 15 nord/Laval dans l’échangeur des Laurentides.

À noter qu’à compte de lundi matin, un nouveau tronçon de l’autoroute 20 est sera ouvert à la circulation, entre les échangeurs Montréal-Ouest et Turcot.

La bretelle de la route 138 est pour l’autoroute 20 est sera fermée, de vendredi 23 h 59 à lundi 5 h. Un détour est prévu via la bretelle pour l’autoroute 20 ouest et continuer jusqu’à la sortie 60.

L’entrée du boulevard Angrignon pour l’autoroute 20 est sera également fermée selon le même horaire.

À noter la fermeture partielle de deux voies sur trois, de la route 136/ autoroute 720 est, entre l’échangeur Turcot et la sortie 2 (avenue Atwater), de vendredi 23 h 59 à lundi 5 h.

Échangeur Turcot

La bretelle de l’autoroute 720/ route 136 ouest pour l’autoroute 20 ouest sera fermée de vendredi 23 h 59 à lundi 5 h. Un détour est prévu via la bretelle pour l’autoroute 15 nord, jusqu’à l’échangeur, ensuite autoroute 520 ouest, autoroute 13 sud, autoroute 20 est (vers le pont Honoré-Mercier) et autoroute 20 ouest (vers Dorval).

Même chose pour la bretelle de l’autoroute 15 nord pour l’autoroute 15 nord (Décarie) qui sera fermée selon le même horaire. Les automobilistes devront passer via la bretelle pour l’autoroute 20 ouest, jusqu’à la sortie 60 pour l’autoroute 13 nord, autoroute 520 est, jusqu’au rond-point, autoroute 40 est et autoroute 15 nord/Laval dans l’échangeur des Laurentides.

Autoroute 15 nord/ pont Champlain

L’autoroute 15 nord sera fermée, entre la sortie 58 et l’entrée du boulevard De La Vérendrye, de vendredi 23 h 59 à lundi 5 h. Un détour sera proposé via l’autoroute 10 ouest, boulevard Robert-Bourrassa, rue Saint-Antoine est, et autoroute 720 ouest à partir de l’entrée de l’avenue de l’Hôtel-de-Ville.

L’entrée de l’avenue Atwater pour l’autoroute 15 nord sera inaccessible jusqu’à la fin 2018, tout comme la sortie 61.

Finalement, la circulation se fera avec une voie en moins sur l’autoroute 10 ouest, entre le pont Clément et le pont Victoria, samedi de 7 h à 19 h.