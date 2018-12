Les enfants de «Casse-Noisette»

Bon an, mal an, environ 120 jeunes auditionnent pour les différents rôles d’enfants du spectacle «Casse-Noisette», des Grands Ballets canadiens. Du nombre, une soixantaine sont retenus pour interpréter l’un des personnages de l’immortelle production, qui vient de donner le coup d’envoi à son 55e tour de piste, à la Salle Wilfrid-Pelletier, à Montréal.

Tenues la fin de semaine suivant la fête du Travail, dans les locaux des Grands Ballets, rue De Bleury, les auditions de «Casse-Noisette» sont ouvertes à la communauté et accueillent des chérubins et des adolescents de toutes langues et nationalités, âgés d’environ huit à 16 ans. Dans de rares cas, des bouts de choux de six ans et des adultes à l’orée de la vingtaine peuvent aussi être sélectionnés.

Pour la version présentée jusqu’à la fin décembre, Chléa Giguère, vue récemment à l’émission «Révolution», à TVA, est l’une des deux actrices qui donnent vie à la jeune Clara.

«Il y en a qui grandissent dans la production», explique André Laprise, répétiteur attitré aux Grands Ballets canadiens et responsable des segments des figurants de «Casse-Noisette».

«C’est toujours attrayant de voir ça. Cette année, on a une interprète des brebis noires qui a auparavant été une souris, une enfant de la fête, et qui a incarné Clara. C’est une progression régulière. Mais c’est assez exceptionnel que des jeunes en fassent autant. Généralement, ils sont avec nous entre deux et quatre ans.»

Différents niveaux

Habitué de travailler avec des tout-petits de différents niveaux, André Laprise ne tient pas à recruter seulement des artistes détenant des connaissances en danse.

«C’est préférable, mais on essaie de donner une chance à tout le monde. C’est pourquoi on a une double distribution pour la majorité des rôles. Ça nous donne plus de possibilités, et c’est moins demandant pour les parents, car c’est un gros investissement pour eux.»

«Par exemple, pour la scène de la fête, on peut prendre des enfants de sept ans qui sont absolument charmants, sans technique particulière. On a une marge de manœuvre. Pour certains rôles, on va chercher une personnalité. J’explique souvent aux parents qu’on reproduit un tableau: les couleurs sont déjà choisies, et aux auditions, on cherche les couleurs qui vont convenir au tableau. Il ne s’agit pas de faire du copier-coller, mais de s’assurer que le tableau est toujours vivant», illustre-t-il.

«Pour les enfants, c’est une très belle expérience, presque une formation en soi, de travailler dans une telle approche professionnelle, sur une grande scène, devant un public enthousiaste, dans une production hautement considérée», ajoute celui qui dirige également une école de danse en Outaouais.

Discipline et encadrement

Au terme de chaque série de représentations de «Casse-Noisette», André Laprise reçoit beaucoup de cadeaux et de lettres touchantes de familles heureuses d’avoir pu vivre avec lui l’émerveillement de cette aventure.

Car c’est un véritable travail d’encadrement que le maître accomplit pendant les répétitions avec ses protégés, qui se tiennent les soirs et les samedis d’automne.

«Ça prend beaucoup de passion, et c’est plus facile de gérer de gros groupes que des petits. J’ai le gros bout du bâton; si les enfants ne performent pas – dans le bon sens du terme –, s’ils ne travaillent pas, ils n’iront pas sur scène. Et ça arrive...»

«Mais je donne la chance au coureur. Si une situation est plus difficile, je m’arrange pour que l’enfant et le parent comprennent. Et ils sont toujours les bienvenus en audition l’année suivante», indique-t-il.

Avant chaque représentation de «Casse-Noisette», le comédien Jacques Piperni offre une lecture du conte original allemand «Casse-Noisette et le Roi des souris», de Ernst Theodor Amadeus Hoffmann. Le nom d’un petit spectateur est alors tiré au sort, et l’heureux(se) élu(e), déguisé(e) en souris, peut se joindre aux danseurs sur scène pendant le premier acte de la pièce.

«Casse-Noisette» tient l’affiche de la Salle Wilfrid-Pelletier de la Place des Arts jusqu’au 30 décembre.

«Casse-Noisette» en bref

-Spectacle ayant tenu le plus longtemps l’affiche dans une même salle dans tout le Canada

-Attire de 40 000 à 45 000 spectateurs chaque année

-165 personnages sur scène

-Plus de 300 personnes impliquées dans la production, sur les planches et dans les coulisses

-Plus de 300 costumes

-150 000 $ investis chaque année pour refaire les décors et les costumes

-Un costume coûte en moyenne 2000 $. Celui du Roi Bonbon est évalué à 12 000 $.

Mots d’enfants de «Casse-Noisette»

«J’ai été une souris deux fois, et cette année, je suis une enfant de la fête. "Casse-Noisette", ça ajoute de la magie, parce que même au mois de novembre, pour nous, c’est déjà Noël! Quand je fais du ballet, j’oublie le reste de ma journée. On est dans un autre univers.» – Anne-Faye, 11 ans, de Montréal, qui participe à «Casse-Noisette» pour la troisième fois.

«Je suis habitué, puisque ça fait longtemps. Des fois, il y a des séries de mouvements compliqués, mais j’aime la musique qui accompagne nos danses, c’est agréable. La danse nous donne envie de faire de l’exercice et de se donner à 100 %. On oublie la réalité.» – Hermès, 10 ans, de Montréal, qui participe à «Casse-Noisette» pour la quatrième fois.