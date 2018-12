Avec la fin de l’année vient le temps des bilans. «La Joute» a donc décidé de faire le point sur les événements marquants de 2018 dans le monde politique.

Événement de l’année au Canada

Caroline St-Hilaire : la légalisation du cannabis

«Le gouvernement de Justin Trudeau avait promis ça en campagne électorale et il a livré la marchandise (...) Jusqu’à présent ça se passe assez bien, ce n’est pas le chaos auquel on pouvait penser mise à part la pénurie de stock...»

Régine Laurent : la sortie de la députée franco-ontarienne Amanda Simard

«C’est avec enthousiasme que je veux saluer Amanda Simard. Pour moi c’est la noblesse d’une députée. Elle s’est élevée et a choisi de rester fidèle à ses valeurs et non pas à une éventuelle carrière en politique. Ça nous a secoués nous aussi au Québec.»

Politique québécoise

Caroline St-Hilaire : la fin du bipartisme et la parité ministérielle

«Oui la victoire de la CAQ, mais surtout la fin du bipartisme. C’est fini le temps où c’était une élection entre le Parti libéral et le Parti québécois (...) Je pense qu’on a vraiment changé la donne.»

Régine Laurent : la victoire de la CAQ et celle des non-politiciens

«La population du Québec d’envoyer 75 députés à l’Assemblée nationale dont la très grande majorité n’avait jamais été député (...) Je trouve que c’est historique.»