La faiblesse de la réaction du Canada fasse aux arrestations de deux citoyens canadiens en Chine ne plait pas à nos jouteurs.

«Je n’ai pas le gout de me faire dire par les Américains ce qu’il est en train de se passer et qu’ils soient en train de nous passer par-dessus. On a l’air d’une gang de juniors», a lancé Caroline St-Hilaire.

«Les droits de la personne c’est important, les relations économiques c’est important, les relations politiques c’est important. Mais le premier ministre, moi je veux l’entendre quand il prend une décision de ce genre-là (accepter l’extradition de la dirigeante de Huawei vers les États-Unis, NDLR).»

«Moi, entendre Mike Pompeo dire que l’arrestation de Canadiens en Chine ce n’est pas correct... C’est l’autre à côté qui vient défendre nos concitoyens, ça n’a pas de bon sens. C’est la première chose qu’aurait dû dire notre premier ministre», a ajouté Régine Laurent.

