Oui, Into The Spider-Verse est le meilleur film de Spider-Man à ce jour

N’ayez crainte, vous pouvez vous fier à la rumeur et aux critiques. Spider-Man: Into The Spider-Verse est bel et bien le meilleur film produit sur les mésaventures de l’homme-araignée à ce jour.

Une intrigue tissée de fil blanc

Soyons succincts pour ne pas trop brûler de punchs.

Disons tout simplement qu’une expérience scientifique du Kingpin fait en sorte que plusieurs incarnations de Spider-Man se retrouvent dans l’univers de Miles Morales, un adolescent qui vient tout juste de se faire piquer par une araignée radioactive.

Parmi ceux-ci, on retrouve un Spider-Man en déclin (Jack Johnson) qui interviendra à titre de mentor auprès de Morales, une Spider-Woman (Hailee Steinfeld) jeune, mais expérimentée ainsi que Spider-Man Noir (Nicolas Cage, qui vole la vedette), un détective en noir et blanc issu d’un univers Marvel coincé dans les années 30.

À eux s’ajoutent Spider-Ham (John Mullaney), un cochon cartoonesque ainsi que Peni Parker (Kimiko Glenn), une gamine japonaise contrôlant un robot-araignée. Malheureusement, ces derniers sont sous-utilisés.

La culture geek gagne VRAIMENT du terrain!

Loin de répudier les films précédents (les concepteurs rendent d’ailleurs hommage à ces oeuvres en clins d’oeil visuels), Into The Spider-Verse emprunte toutefois davantage à un matériel source plus éclaté; c’est-à-dire: le comic book.

Ainsi, le film d’animation témoigne des gallons gagnés par la culture geek au fil des dernières décennies.

Alors qu’il y a quelques années à peine, on se serait attardé aux origines de Spider-Man(meurtre de son oncle, patati, patata), Into The Spider-Verse effleure à peine ce volet de la carrière du superhéros pour ce concentrer sur les multiples dimensions de l’univers Marvel, un concept qui aurait certainement été rejeté auparavant, car trop complexe pour le grand public.

Et, pourtant, des années plus tard, on s’attend à ce que les cinéphiles aient une base de connaissances sur le personnage qu’est Spider-Man et on ose pousser le bouchon plus loin en creusant davantage dans ses aventures du comic book. Bravo!

Votre prochain fond d’écran favori

Visuellement, c’est magnifique. Into The Spider-Verse est un comic book animé.

C’est vif, coloré, dynamique, original. Juste pour les techniques utilisées, le film vaut le coût de son billet.

Dans quelques mois, des fans vont clairement découper le film image par image pour en tirer des fonds d’écrans pour leurs ordinateurs, téléphones, etc.

Un film parfait?

Sans être sans faille - le film s’enlise par moments tant il est prévisible, comic book oblige -, Into The Spider-Verse demeure incroyablement satisfaisant et - à l’image du jeu vidéo paru il y a quelques mois - est annonciateur de grandes choses pour l’homme-araignée.

Enfin, des créateurs prennent des libertés avec le personnage et le poussent encore plus haut et plus loin!