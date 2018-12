Que les lignes d’Hydro-Québec soient enfouies ou non dans le futur 3e lien routier entre Québec et Lévis, « dans tous les cas, il n’est pas question de défigurer l’île d’Orléans », assure le premier ministre François Legault.

« L’île d’Orléans, pour moi, c’est un bijou. Il n’est pas question d’enlaidir, de quelque façon que ce soit l’île d’Orléans », a martelé le premier ministre, lors d’une entrevue accordée à notre Bureau parlementaire.

Aussitôt nommé aux Transports, le ministre François Bonnardel a annoncé la réorientation de la zone d’étude du bureau de projet exclusivement à l’est de Québec avant de confier à ce bureau de projet le dossier de la reconstruction du vieux pont de l’île actuel.

M. Bonnardel a ensuite annoncé que le nouveau pont promis en 2015 par les libéraux serait livré en 2027 plutôt qu’en 2024. M. Legault a été à même de constater que ces trois gestes ont suscité de l’inquiétude à l’île d’Orléans.

« Je suis un fan »

« Moi, je veux les rassurer. Je suis un fan de l’île d’Orléans », a confié M. Legault, qui dit notamment apprécier s’y rendre pour y passer un court séjour ou y cueillir des pommes, l’automne.

C’est d’ailleurs pour essayer de calmer les craintes, ravivées par les opposants au 3e lien, que M. Legault en a fait mention dans son discours inaugural. Loin de vouloir défigurer l’île, il a suggéré de profiter du 3e lien pour y enfouir les lignes à haute tension de 735 kV montées sur d’énormes pylônes qui traversent l’île et le fleuve Saint-Laurent depuis une cinquantaine d’années.

On a par la suite appris qu’à ce jour, jamais des lignes d’une telle puissance n’ont été enfouies sous l’eau, ni au Québec ni ailleurs.

« Ça ne s’est pas fait souvent, ou jamais. Par contre, on me dit que ce n’est pas impossible », a commenté M. Legault, sans confirmer s’il en avait vérifié la faisabilité avant de prononcer son discours.

« Mais l’élément important, c’est de dire que le 3e lien pourrait servir pour y faire passer du transport en commun ».

Une « promesse importante »

Même s’il faudra attendre la fin des études en cours avant de savoir si le 3e lien prendra la forme d’un pont, d’un tunnel ou d’un pont-tunnel, il est certain que jamais une autoroute ne traversera l’île d’Orléans, assure le premier ministre. On devine donc qu’il songe davantage à un tunnel, sans toutefois annoncer clairement sa préférence.

Chose certaine, le 3e lien va « se faire », a-t-il répété, en soulignant qu’il s’agit d’« une des promesses importantes » faites par la CAQ lors de la dernière campagne électorale.

« On va regarder différents scénarios. [...] On va le faire [le 3e lien], et ça ne prendra pas quatre ans pour faire une étude, puis commencer à construire. »