Ses divans de cuir à 5200 $ détruits en quelques mois

Une femme qui a payé 5200 $ pour deux divans craint de s’être fait flouer, alors que le cuir supposément de qualité supérieure s’est rapidement dégradé.

Nathalie Charbonneau croyait faire une bonne affaire chez Erreti Signature, à Longueuil, en achetant deux divans pour 5200 $ en mars. Elle les a reçus en mai.

Or, la femme de Sainte-Julie s’est rendu compte à la fin août que le cuir était altéré sur ses deux divans. En septembre, le vendeur lui aurait promis de les échanger dans les 45 jours, puisqu’un nouveau conteneur arrivait par bateau d’Italie.

Cuir de qualité

Lundi dernier, Mme Charbonneau n’avait toujours pas eu de réponse de la compagnie. Elle l’a contactée à nouveau pour se faire dire que ça irait en janvier. Mais elle n’y croit plus.

Sur sa facture, il est inscrit qu’il s’agit d’un cuir de «vachette fleur corrigée pigmentée», ce qui est un cuir de grande qualité. Ce qui justifierait le prix élevé des divans. Or, il s’agirait plutôt d’un cuir de basse qualité, selon un expert de plus de 30 ans d’expérience qui a analysé le cuir des divans.

«Généralement, on retrouve ce type de cuir de basse qualité sur des meubles vendus dans des magasins pour le grand public, et non dans du haut de gamme», explique le rembourreur-couvreur, qui a voulu rester anonyme.

90 plaintes

Mme Charbonneau n’est pas la seule dans sa situation.

L’Office de la protection du consommateur (OPC) a reçu plus de 90 plaintes concernant Erreti Signature. Une vingtaine de mises en demeure auraient aussi été envoyées depuis deux ans pour des pratiques trompeuses et déloyales, pour le manque de qualité d’un bien ou pour des problèmes de livraison et de non-conformité d’un bien.

«On a eu beaucoup de plaintes sur ce commerçant de meubles», dit Charles Tanguay, porte-parole à l’OPC.

Ce dernier explique qu’Errati ouvre des succursales pendant deux mois dans plusieurs régions du Québec avant de les fermer.

Un nouveau magasin a d’ailleurs ouvert hier à Nicolet.

Appâter le client

Le commerce solliciterait les clients en leur disant qu’ils ont gagné des cadeaux et qu’ils doivent venir en magasin pour les récupérer. C’est à ce moment que les vendeurs entrent en action.

Le copropriétaire d’Erreti Signature, Anis El Harzi, soutient avoir réglé tous les dossiers en litige depuis deux ans. Selon lui, les rembourreurs du Québec n’ont pas l’expertise de ceux de France pour juger de la qualité d’un cuir.

«Les rembourreurs mettent la mousse à l’intérieur, ils ne connaissent pas nécessairement les cuirs», a dit M. El Harzi.

«Il n’y a même pas d’étiquette sur le meuble qui confirme la provenance du meuble. Ce n’est pas ce que j’ai acheté. Ce n’est pas la même qualité que ce que j’ai vu en magasin», assure Nathalie Charbonneau.