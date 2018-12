Puerto Morelos: Transat ouvrira son hôtel en 2020

Transat prévoit accueillir les clients de son premier complexe hôtelier de Puerto Morelos, au Mexique, en novembre 2020.

«C’est une grande étape dans le développement de notre division hôtelière», a indiqué jeudi le grand patron de Transat, Jean-Marc Eustache, lors d’une conférence avec les analystes.

Si tout se déroule comme prévu, le voyagiste entamera dès le printemps prochain la construction d’un complexe hôtelier de près de 900 chambres à Puerto Morelos, situé entre Cancún et Playa del Carmen dans la péninsule du Yucatan, au Mexique.

Transat, qui vient de finaliser l’acquisition de deux terrains en front de mer à Puerto Morelos, soutient que son nouveau complexe hôtelier comprendra une section pour adultes et une section pour les familles de types 4 étoiles et demi et 5 étoiles en formule tout-inclus.

Ces acquisitions font partie du plan stratégique de Transat, qui est de posséder 5000 chambres d’hôtel dans ses destinations soleil majeures d’ici 2024.

Transat s’attend à des investissements de plus d’un milliard de dollars (750 millions $ US) d’ici 2024 pour acquérir et construire des complexes hôteliers au Mexique, en République dominicaine, en Jamaïque et à Cuba.

Le chef de la direction de Transat ne cache pas que cette nouvelle avenue de croissance sera très payante pour la société à long terme, évoquant des marges bénéficiaires de 25 à 30 % pour cette nouvelle division hôtelière.

À peine rentable en 2018

Minée par des hausses importantes des prix des carburants l’été dernier, Transat a toutefois vu ses profits fondre pour l’exercice 2018 à 3,8 millions $, comparativement à 134,3 millions $ en 2017.

Pour l’ensemble de l’exercice 2018, Transat a engrangé des revenus de 3 milliards $, soit 6 % de plus qu’en 2017 si on exclut ceux de la filiale Jonview.

Au quatrième trimestre, les revenus ont été de 668,3 millions $, une hausse de 8,7 %, avec des profits à 7,8 millions $.

À la Bourse de Toronto, le titre de Transat (TRZ) a terminé la séance à 5,99 $, en baisse de 4 cents.

Transat en 2018

Revenus : 3 milliards $

Profits : 3,8 millions $

Parts de marché dans le Sud : 23 %

Investissements à venir dans le Sud : 1 milliard $