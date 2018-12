Vaudreuil-Dorion: le pont d’étagement reconstruit

Le pont d’étagement du chemin des Chenaux, qui surplombe l’autoroute 40 à Vaudreuil-Dorion, en Montérégie, sera reconstruit, a annoncé le gouvernement du Québec, vendredi.

Le scénario de réfection majeure de l'ouvrage construit en 1965 a ainsi été écarté au profit d’une reconstruction en bonne et due forme.

Les travaux devraient se mettre en branle en 2021, selon l’échéancier préliminaire.

Avant de lancer le chantier de reconstruction, il faudra déplacer des équipements de services publics, démanteler le pont d’étagement actuel et aller notamment en processus de préparation des plans et devis ainsi qu’en appel d’offres.

L’actuel pont d’Étagement du chemin des Chenaux, qui avait fait l’objet d’une restriction de charges en novembre 2017, a finalement été fermé à la circulation automobile le 18 septembre dernier et une navette spéciale de transport en commun est offerte depuis cette date.

Quant aux véhicules, ils doivent effectuer un détour de 5 km. Seuls les piétons et les cyclistes peuvent emprunter le pont d’étagement sur lequel jusqu’à 4700 voitures circulaient, selon les données datant de février 2018.

Sans oublier la reconstruction du pont de l’Île-aux-Tourtes

Les citoyens de Vaudreuil-Dorion et de l’ouest de l’île de Montréal n’en ont pas fini avec les chantiers routiers. La reconstruction du pont d’étagement du chemin des Chenaux sera un chantier bien modeste comparativement à celui visant la reconstruction du pont de l’Île-aux-Tourtes, qui relie Vaudreuil-Dorion à l’île de Montréal. Le lien fluvial de près de 2 km devra être refait à neuf, plus au nord, d’ici 2030, et sera beaucoup plus large.