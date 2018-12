«Au secondaire, je défendais les autres» - Frédérique Dufort

Pétillante et lumineuse, Frédérique Dufort inspire les gens. Son livre de motivation pour les jeunes, «Fais-le pour toi!», lancé en 2017, a d’ailleurs connu un beau succès et s’est vendu à plus de 10 000 exemplaires.

En publiant «Fais-le pour toi pendant 365 jours», plus tôt cette année, la jeune femme continue sur la même voie. Rencontre avec celle que tous les adolescents veulent comme amie... et les mamans comme belle-fille!

Frédérique, tu mentionnes souvent que ton regard sur la vie te vient de tes parents. Que t’ont-ils appris?

Ils m’ont appris que la différence est normale et belle. J’ai vite compris que j’étais chanceuse. Parce que mon frère est autiste (elle a 23 ans et lui, 21 ans, NDLR), je me suis toujours demandé pourquoi lui et pas moi. Au secondaire, je me portais toujours à la défense des autres. Ça vient de mes parents, qui me disaient qu’on est tous au même niveau. Ils m’ont aussi fait comprendre que la vie n’est pas toujours facile, tout en m’accompagnant dans chaque étape de ma vie.

Tu dis de ton frère, Philippe-Olivier, qu’il t’offre la plus belle leçon de vie: la capacité de voir les choses différemment...

Oui. Je suis si fière de lui! Il va dans une école pour adultes. Il est aussi dans une ligue de quilles et fait du théâtre! Mon frère ne se met pas de filtre et il ne pense ni à hier ni à demain. Il n’a aucune malice. Pour lui, le bonheur est la seule option. C’est pur et beau.

Tu sembles être à contre-courant de la jeunesse telle qu’on la dépeint...

Oui, car j’ai un discours différent des gens de ma génération, mais je sais que j’ai le bon discours pour les aider. J’avais 15 ans et je parlais aux autres de la confiance en soi quand, moi-même, je n’en avais pas! C’est en moi.

Ton plus récent livre se veut un accompagnement quotidien sur 365 jours. Quel était ton but?

Le but était de faire une introspection sur un an de vie. Souvent, les gens oublient ce qu’ils ont accompli durant l’année. Oui, il y a des moments durs, mais si on regarde ce qu’on a fait de beau, c’est impressionnant. Cela dit, le défi était de trouver quelque chose de positif à dire pendant 365 jours! C’était un gros défi de motivation et de positivisme, disons!

Tu parles beaucoup du fait de créer des «ponts» entre les générations. Quel est ton constat à ce sujet?

Je réalise que je mets des mots sur ce que les parents ont peur de dire et sur ce que les jeunes ressentent. Les trois générations viennent me voir! Des grands-parents offrent le livre à leurs petits-enfants, des parents à leur enfant, et même l’inverse. Il faut jaser et briser les tabous.

Qu’as-tu envie de dire aux parents?

Je trouve qu’on se met trop de pression, tant du côté parental que de celui du jeune. Faites de votre mieux, tout simplement, et arrêtez de forcer le dialogue. Soyez là et le reste suivra.

Comment décrirais-tu les jeunes?

Ils sont si beaux! On les sous-estime. Ils sont tellement intelligents, mais n’ont pas nécessairement l’occasion de le montrer! L’école, ce n’est pas le baromètre de notre intelligence. On peut être «poche» en mathématiques, mais super bon pour résoudre des problèmes. À tant mettre l’accent sur les résultats et la performance, on en oublie le reste.

Quand tu les rencontres, qu’est-ce que les jeunes te confient?

Qu’ils souffrent de solitude, même avec les réseaux sociaux. Personne ne se parle vraiment. Ils réalisent, après la conférence, qu’on est plus similaires qu’on le pense. On croit toujours qu’on est le seul à ressentir telle ou telle chose, mais on est tous dans le même bateau! Pendant «Unité 9», on se confiait aussi à moi sur l’inceste et d’autres abus sexuels, mais cela appartenait à Léa (son personnage, NDLR). Maintenant, quand on m’écrit, c’est à Frédérique qu’on s’adresse, et c’est vraiment différent comme rapport avec le public.

As-tu vécu une période difficile au secondaire?

À un certain moment, je sentais que si je ne faisais pas de télévision, je ne valais rien, ce qui est faux. Je trouvais aussi ça difficile avec mon apparence qui changeait. C’est à ce moment-là que j’ai compris que je devais avoir d’autres passions et m’accomplir ailleurs. Je me suis donc tournée vers l’écriture.

Comme actrice, quel est le moment le plus important de ta carrière?

La scène d’«Unité 9» dans laquelle mon personnage, Léa, racontait son histoire d’abus sexuel à l’avocate (jouée par Amélie Grenier) restera le moment le plus fort pour moi. J’étais incapable de verbaliser comment je me sentais après, car ça me faisait trop mal de réaliser que des gens vivent vraiment cela. Ç’a été très libérateur de savoir que cette scène a pu aider des gens.

«Fais-le pour toi!» et «Fais-le pour toi pendant 365 jours» sont en librairie. Pour plus de détails sur ses conférences, allez à faislepourtoi.ca .