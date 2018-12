«Ces danseurs m’ont donné l’envie de prendre plus de risques»

Sarah-Jeanne Labrosse ne connaissait rien à la danse, ou presque, avant de se retrouver sur le plateau de «Révolution». Mais la jeune comédienne avoue avoir eu la piqûre dès le début de l’aventure. Retour sur cette première saison de la compétition de danse de TVA.

Sarah-Jeanne, tu ne connaissais rien à la danse avant de te retrouver à «Révolution». Est-ce que ç’a changé?

Je ne peux pas dire que je connais beaucoup plus la danse et que mon œil s’est aiguisé, mais j’ai réussi à percer cet univers. Je connais désormais plus de styles de danse, je vois plus les détails, ça me passionne beaucoup plus et je suis même des comptes de danseurs sur Instagram.

Tu aimes essayer de nouvelles choses. Peut-on s’attendre à te voir suivre des cours de danse?

Sincèrement, oui. Je dois avant tout combattre ma gêne, car c’est un inconvénient pour moi d’être connue et de ne pas pouvoir passer incognito dans une salle de danse. Mais, depuis «Révolution», j’ose beaucoup plus bouger, je danse beaucoup plus avec mes amis. J’aimerais faire du krump ou encore du hip-hop.

Qu’est-ce qui t’a marquée dans le parcours des danseurs?

J’ai été marquée par leur dévotion. Ils étaient très compétitifs, mais il y avait aussi une belle entraide entre eux. Ils souhaitaient tous le meilleur pour les autres et il y avait une franche camaraderie.

Qu’est-ce qui t’a le plus marquée à leur contact?

À quel point ils se laissent le droit d’explorer et le droit à l’erreur! Il y a eu beaucoup de moments de «freestyle» qui n’étaient pas filmés, et c’était vraiment impressionnant de les voir aller. Ça m’a donné, à moi, l’envie de le faire plus dans mon métier de comédienne. J’ai maintenant cette envie d’aller plus dans des zones que je ne connais pas, de prendre plus de risques.

Quel a été ton moment préféré de l’aventure et pourquoi?

Un de mes moments préférés, c’est la première fois qu’on a tourné après la première diffusion à la télévision. À partir de là, il y avait un enthousiasme incroyable chez les danseurs. Ils étaient fiers de la tribune donnée à la danse et de voir que le public était au rendez-vous.

Est-ce qu’il y a un danseur qui t’a marquée pour une raison précise?

Il y a en a plusieurs, mais Yoherlandy a une authenticité absolument désarmante. Il est surprenant dans son entièreté. Il va avoir une grande carrière, et ce qui est bien, c’est que même s’il n’a pas gagné, il est comblé! Il y a tellement de belles choses qui lui arrivent. Le téléphone sonne beaucoup pour lui et il n’est pas déçu. Gagnant ou pas, il est un grand.

Que retiens-tu de Team White?

J’ai une admiration totale pour eux. Ils ont osé prendre des directions artistiques risquées. Je leur lève mon chapeau. Ils ont un culot extraordinaire. Ils se sont plongés dans leurs racines. Ce qui est touchant aussi, c’est que ce sont eux qui ont le plan de match le plus clair avec la somme remportée. Ils veulent avant tout redonner à la danse.

Est-ce que «Révolution» a été difficile à inclure dans ton horaire?

Ç’a été beaucoup plus exigeant au printemps et à l’été, car c’est à ce moment-là que les tournages ont principalement eu lieu. Mais l’automne a tout de même été exigeant parce que je tournais «Le chalet», «Madame Lebrun» et «Révolution», en plus d’assister aux réunions pour le gala Mammouth. Ç’a été fou! J’ai aussi fait «Passion poussière», une émission qui me suit à travers mes rénovations (qu’on pourra voir sur ICI Tou.tv à l’hiver 2019, NDLR). D’ailleurs, ce sont mes plus grosses rénovations à vie. C’est vraiment le pire chantier que j’ai vécu et j’ai eu beaucoup de mauvaises nouvelles. Mais ça fait partie des plaisirs des rénovations.

En conclusion, si tu pouvais décrire ton expérience à «Révolution» en quelques mots, que dirais-tu?

Ç’a été d’aller à la rencontre de moi-même et ça m’a aidé à me définir.

Et quels sont tes projets?

Je suis pas mal «dans le vide »pour quelques mois, je n’ai pas tant de projets que ça. Sinon, je veux terminer mes rénovations et me reposer un peu.

«Révolution» sera de retour!