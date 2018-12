Des singes jaunissent à cause des pesticides

Les pesticides utilisés en abondance au Costa Rica seraient la cause du jaunissement des singes hurleurs à manteau, a conclu une étude publiée dans la revue «Mammalian Biology».

Depuis 2013, les scientifiques de ce pays d’Amérique latine ont répertorié 21 primates arborant un duvet au moins partiellement jaune, alors qu’«alouatta palliata» est un petit singe au pelage habituellement noir, à l’exception de quelques poils roux.

S’il y a cinq ans, on pouvait trouver des poils jaunes sur les extrémités de la queue ou des mains, les scientifiques ont pu observer deux individus complètement jaunes.

L’étude montre du doigt l’usage des pesticides comme principale cause de ce jaunissement. «L’exposition au soufre [contenu dans les pesticides] augmente la disponibilité des sulfhydryles dans les cellules, ce qui peut favoriser la synthèse de la phéomélanine», responsable de la dépigmentation jaune, ont écrit les chercheurs dans l’étude.

Le singe hurleur se nourrit principalement de feuilles de bananes, d’ananas et de palmiers à huile, dont le Costa-Rica est un important producteur.

Si ce pays mise sur la préservation de la faune et de la flore pour développer son économie au travers de l’écotourisme, le pays reste très dépendant du secteur agricole et est le premier consommateur de pesticides au monde, avec près de 23 kg par hectare de terres cultivées. À titre de comparaison, le Canada n’utilise que 0,6 kg par hectare, selon l’Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture.

Le jaunissement du singe hurleur à manteau peut signifier bien des ennuis pour lui, puisqu’il devient plus visible pour ses prédateurs comme le jaguar ou le puma.