Du sel plus économique et écologique pour nos routes?

L'hiver québécois et le sel de déglaçage sont indissociables. Son utilisation cause par contre beaucoup de dommages à la chaussée. Une entreprise de la région de Joliette pense avoir trouvé la solution pour épargner les routes et l'environnement, tout en permettant de réaliser des économies.

Les Entreprises Bourget avancent en effet avoir trouvé la recette d’un sel de voirie plus écologique et plus économique.

Le procédé unique que la compagnie a développé permet, selon elle, d'accélérer le processus de fusion du sel.

En d'autres mots, l'abrasif agit dès l'instant ou il est appliqué.

«En ce moment, ce qu'on fait, c'est qu'on va prendre le sel blanc non traité conventionnel, on va l'ajouter dans la benne de réception de l'équipement, donc l'équipement, c'est une unité de malaxage mobile. Il y a des bras hydrauliques qui vont venir brasser le sel avec notre liquide, notre fameux CMH-30», explique le directeur technique Jimmy Armstrong.

Convaincue de l'efficacité de son produit, l'entreprise québécoise a récemment demandé au ministère des Transports du Québec (MTQ) de mettre sur pied un projet pilote, et ce, à même les sites de dépôt du ministère.

«La différence est importante et on voit que c'est une différence qui est d'au moins 20 %, donc il y a au-dessus de 20 % de plus de glace qui a été fondue», soutient M. Armstrong.

Le projet survient à point nommé, le prix du sel ayant explosé de 30 % récemment, en raison d'une grève survenue au printemps dernier, dans la plus grande mine de sel au monde, située en Ontario.