Geneviève Leclerc: la douleur de perdre son père

Ayant vécu, au cours des deux dernières années, le suicide de son frère et le décès de son père, Geneviève Leclerc fait preuve d’une grande résilience face aux épreuves de la vie. Rencontrée lors du lancement de son deuxième album, «Celle que je suis», l’artiste s’est confiée sur sa vie, ses deuils et ses projets.

Depuis que Geneviève Leclerc a participé à «La Voix», en 2016, sa carrière a connu une belle ascension. Après avoir lancé son premier disque, «Portfolio», il y a plus d’un an, la jeune femme nous revient avec l’album «Celle que je suis», qui bénéficie de la collaboration de Nelson Minville, de Christian Marc Gendron, de Rick Allison et de bien d’autres.

«Ce deuxième album a des touches contemporaines et il y a des percussions. Il comprend quatre chansons originales ainsi que des relectures de chansons, telles que "Tue-moi", de Dan Bigras, et "Je ne t’aime plus", de Mario Pelchat. J’ai aussi ajouté "Last Christmas" à la fin de l’album.»

De plus, l’artiste a fait appel à son ami, le compositeur Blair Thomson, qui signe la réalisation de ce nouvel opus.

«Je connais Blair depuis que j’ai 15 ans. Il m’a déjà enseigné. Il est comme un mentor pour moi. Blair est très doué pour donner une facture cinématographique à la musique, et ça colle parfaitement à ce que je fais.»

Un hommage à son père

Par ailleurs, Geneviève Leclerc tient à dédier ce deuxième album à son père, Jean-Paul, décédé en juillet, à l’âge de 68 ans.

«Mon père est mort l’été dernier, un an et demi après le suicide de mon frère Daniel, qui souffrait de bipolarité. Je suis allée voir mon père chez lui et je le trouvais maigre. Je l’ai amené à l’hôpital, et il est décédé sept jours plus tard d’un cancer du poumon. Je ne savais même pas qu’il était malade. Mon père a beaucoup fumé dans sa vie. Il a toujours vécu comme un cow-boy: il ne suivait aucune règle. Je le croyais invincible, mais il ne l’était pas. Tout comme moi, il avait un bon sens de l’humour.»

«C’est aussi de lui que je tiens ma ténacité. Ma mère trouve ça extrêmement difficile en ce moment. Elle et moi avons eu le temps de tout dire ce que nous voulions à mon père avant son départ. Nous étions quatre et maintenant nous ne sommes que deux. J’ai aussi ma grand-mère maternelle, qui a 85 ans, sur qui je peux toujours compter.»

Résiliente face à la vie

Parmi les chansons de son album se trouve «Avec le temps», de Léo Ferré, que Geneviève Leclerc a pris bien soin d’interpréter à sa manière.

«Je la chante avec une lenteur pénible, car il s’agit, selon moi, de la chanson qui exprime le mieux ce qu’est la résilience. On y comprend que le temps continuera toujours à avancer, peu importe ce que nous ferons. J’ai enregistré cette pièce seulement trois jours après le décès de mon frère en 2016, et il était important pour moi qu’elle figure sur cet album. J’ai appris ce qu’était la résilience à la suite de sa mort. Je sais maintenant qu’il faut savoir laisser aller les choses face à ce qui est plus que nous.»

Son désir d’avoir des enfants

Partageant sa vie depuis plus de 10 ans avec son épouse, Georgina, la chanteuse espère toujours connaître un jour les joies de la maternité.

«Cet automne, ma blonde est allée suivre des traitements in vitro au Mexique.

Nous attendons de voir si les résultats seront positifs. Si ça ne fonctionne pas, je suis pour l’adoption. Il y a beaucoup d’enfants qui ont besoin d’amour et de trouver une maison où vivre.»

Pour l’instant, Geneviève Leclerc se prépare à partir en tournée pour son prochain spectacle, qui mariera le concert intimiste et le théâtre musical.

«Plusieurs dates sont déjà confirmées. J’ai très hâte de présenter ça aux gens!»

L’album «Celle que je suis» est en magasin. Pour tout savoir sur les dates de spectacles de l’artiste, visitez genevieveleclerc.com.