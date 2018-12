Gregory Charles se plaît à raconter que son père a marché et milité auprès de Martin Luther King dans les années 60. Qu’il est même venu à Montréal livrer un message de la part du pasteur et porte-étendard de la lutte pour les droits civiques des Noirs aux États-Unis, en 1965. Mais, lorsqu’on demandait à Lennox Charles qui était son héros, il répondait Jean Béliveau.

«C’est à ce point important, insiste Gregory Charles en entrevue. Est-ce que Jean Béliveau a marqué l’humanité au même titre que Martin Luther King? Je ne crois pas. Mais il a marqué mon père, qui est arrivé ici et a découvert un homme, un capitaine, grand, intègre, qui n’a jamais fait la mauvaise affaire et qui a toujours été engagé.»

«Ça en dit beaucoup. Le héros de mon père était une figure locale. Comme si quelqu’un avait marché avec Gandhi, mais aurait Pierre Lavoie comme idole...»

«Je suis Québécois»

C’est pour faire connaître aux nouveaux arrivants les Jean Béliveau, Pierre Lavoie et autres monuments du Québec que Gregory Charles a créé «Je suis Québécois», un programme de francisation et d’initiation à la culture de la Belle Province.

Celui-ci se déclinera en 230 capsules vidéo quotidiennes d’une dizaine de minutes chacune, qui enseigneront les rudiments de la langue française et les fondements des institutions québécoises, des systèmes d’éducation, de santé et de justice, en plus de distiller une foule d’informations sur l’histoire, la musique, le cinéma et le sport tels que considérés et appréciés ici.

Le contenu de «Je suis Québécois» sera offert à compter du 1er avril 2019 par le biais de l’Académie Gregory, qui dispense déjà des cours de musique à quelque 4000 étudiants assidus, depuis bientôt deux ans.

Grâce à ce projet, Gregory Charles poursuit l’œuvre de son père, décédé en février dernier. Lennox Charles a toujours fait partie du conseil d’administration du PROMIS, un organisme d’aide aux immigrants et réfugiés.

La conférence de presse dévoilant l’entreprise «Je suis Québécois» a d’ailleurs eu lieu dans les locaux du PROMIS, sur le Chemin de la Côte-Sainte-Catherine, à Montréal, le 5 décembre dernier.

«C’est une organisation qui accueille et qui francise, mais ils le font "à la mitaine", un immigrant à la fois, a illustré Gregory. Et il faut que les gens aient le temps de venir. Quand on sait que les immigrants doivent souvent cumuler quatre ou cinq emplois à la fois...La formule actuelle d’aide aux immigrants, c’est encore dans une salle communautaire, ou dans un cégep ou une université, où on retrouve souvent 200 personnes dans une salle qui devrait en contenir 25. Et ça dure six semaines. On ne peut pas apprendre grand-chose en six semaines...»

Voilà pourquoi l’animateur, producteur et musicien est fier de son concept «à domicile», qu’il s’enorgueillit de surcroît de proposer en français et en anglais. Et qui, jure-t-il, n’a absolument rien de politique. «Je suis Québécois» ne compte d’ailleurs pour l’instant sur aucun financement public.

«Ma motivation, avec les cours de musique de l’Académie Gregory, c’est que ma mère avait une façon particulière d’enseigner la musique. Et, ma motivation, maintenant, c’est que mon père a toujours été impliqué dans l’accueil des immigrants, ayant lui-même été immigrant.»

«Je pense que je peux avoir un minimum de crédibilité. Pas parce que je suis de couleur, mais parce que je suis le fils d’un immigrant, et je suis Québécois», a complété celui qui tourne présentement trois spectacles différents sur les routes du Québec et des États-Unis («Vintage 69», «L’air du temps» et «Music Man»), et dont l’émission «Crescendo» est diffusée tout le mois de décembre à Radio-Canada pour une troisième saison.