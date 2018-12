«La favorite»: fin de règne jubilatoire

Jubilatoirement paillard, «La favorite» est un régal dans lequel Olivia Colman, Rachel Weisz et Emma Stone s’en donnent à cœur joie.

Imaginez un instant un univers alternatif, sorte de «Quatrième dimension», dans laquelle les drames royaux ne seraient plus couverts d’un vernis de respectabilité, dans laquelle les têtes couronnées seraient folles, les nobles vulgaires et l’ensemble de cette haute société fière de se rouler dans la fange.

Bienvenue au début du XVIIIe siècle à la cour d’Angleterre revue et corrigée par le cinéaste grec Yorgos Lanthimos, celui-là même qui nous a donné «La mort du cerf sacré». Au contraire de son œuvre précédente, «La favorite» est un film grand public dans lequel tout cinéphile amateur de répliques cinglantes et de dialogues déjantés trouvera son compte.

La reine Anne (Olivia Colman, vue dans «Le homard», également de Yorgos Lanthimos) est folle. Avec 17 enfants morts, on le serait à moins. Malade, elle est sujette à des sautes d’humeur imprévisibles. Heureusement, elle peut compter sur le soutien intéressé – parfois méprisant et souvent brutal – de Sarah Churchill, la duchesse de Marlborough (Rachel Weisz), sa favorite. Un jour, la cousine de Sarah arrive à la cour. Abigail (Emma Stone) est belle, jeune, mais pauvre (son père l’a vendue aux Allemands pour payer ses dettes de jeu). D’abord employée aux cuisines, elle finit par attirer l’attention d’Anne et à entrer dans ses bonnes grâces, puis dans son lit.

Le scénario de Deborah Davis et Tony McNamara, auquel a d’ailleurs contribué le réalisateur, est délicieusement salace, vulgaire, cruel et sent plus le purin que le lys. Comme dans le remarquable «Vice» d’Adam McKay avec Christian Bale, en salle le 25 décembre, le sujet principal du film est l’attrait du pouvoir. Ici, deux femmes s’opposent et se déchirent dans un duel où tous les coups – surtout les pires – sont permis.

Les ors du palais ne parviennent pas à masquer la cruauté et la férocité d’une aristocratie poudrée, le rouge aux joues, occupée par ses courses de canards sur les planchers cirés et les ananas dévorés alors que le pays est en guerre. Et, parce que «La favorite» est d’abord et avant tout une comédie absurde et débridée, le drame n’en est que plus tragique.

Éclairages à la bougie, costumes magnifiques, utilisation du grand angle (et, à plusieurs occasions, de l’objectif fisheye), musique classique, danses et vocabulaire anachroniques concourent à solidement ancrer «La favorite» dans le présent. On en ressort vivifié et ébahi.

Note: 4,5 sur 5