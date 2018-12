La neige pointée du doigt pour les retards

La neige et les températures froides ont forcé la ville de Montréal à déposer une couche d’asphalte temporaire sur dix chantiers en ville et à remettre à plus tard la conclusion des travaux au printemps.

«Même si nous avons eu un été exceptionnel, la saison des travaux 2018 a été très courte. Habituellement, nous pouvons compter sur le mois de novembre pour exécuter les travaux de réfection, ce qui n'a pas été le cas cette année», a indiqué Sylvain Ouellet, responsable des infrastructures au comité exécutif, par voie de communiqué.

Selon la municipalité, cette mesure coûtera 1,5 million $ sur des contrats totalisant 94 millions $, soit 1,6 % des coûts.

Cette couche sera retirée au printemps 2019 pour permettre de mettre en place le pavage permanent.

Les dix chantiers concernés sont la rue Clark, entre l'avenue Laurier et rue de l'Arcade, la rue Coleraine, de la rue Butler à la rue Charon, la rue de Lanaudière, entre la rue Rachel Est et la rue Marie-Anne Est, la rue Drolet, entre les rues de Liège et Guizot, la rue Jeanne-Mance, entre l'avenue du Mont-Royal et la rue Villeneuve, le boulevard Lacordaire, entre les rues Chauveau et Sherbrooke, la rue Meunier, entre le boulevard Crémazie et la rue Legendre, la rue Saint-Denis, entre les rues Jean-Talon et Jarry, la rue Saint-Patrick, entre les rues Wellington et Island, le boulevard Viau, entre le boulevard Rosemont et la rue Beaubien.