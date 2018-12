Le chat a grandi au fil des siècles

La taille des chats domestiques a augmenté au fil des siècles, a révélé une étude de l’université de Copenhague, au Danemark, à contre-courant d'autres espèces domestiques.

En analysant les ossements de chats recueillis au Danemark, dont les plus vieux remontent au début de l’Âge du fer (vers -400 dans la péninsule danoise), l’équipe de chercheurs ont constaté que les chats ont grandi de 16 % par rapport à son ancêtre sauvage, Felis silvestris lybica, avec une poussée de croissance durant la période viking.

À titre de comparaison, le chien a «rétréci» de 25 % par rapport aux débuts de la domestication du loup gris. «Pour autant que je sache, un tel changement n’a jamais été documenté ailleurs», a déclaré au magazine «Science» Wim Van Neer, archéozoologue de l’Institut royal des Sciences naturelles de Belgique, à Bruxelles.

Pour expliquer ce phénomène, l’équipe danoise a émis l’hypothèse que les chats ont pu profiter de l’essor des villes et donc de la vermine à partir du début de l’ère viking, au 8e siècle. Les chats ont ainsi pu avoir accès à plus de nourriture avec pour conséquence la possibilité de se reproduire plus vite et mieux.

L’étude n'a pas renié non plus une possible évolution génétique, mais des recherches sur le génome des fossiles devront encore être menées.

Si l’étude se penche particulièrement sur les chats danois, les conclusions pourraient être généralisées aux chats d’Afrique et d’Eurasie, puisqu’une première étude allemande, en 1987, avait déjà mentionné que les chats au Moyen-Âge étaient plus petits qu’aujourd’hui.