Le choix difficile de Juliette Gosselin

Actrice depuis l’enfance, Juliette Gosselin s’est aussi accomplie en tant que cavalière de 8 à 23 ans. Or, mener de front deux passions aussi exigeantes n’est pas de tout repos. Il lui a fallu choisir un domaine où concentrer son énergie, et c’est finalement le jeu qui s’est imposé, pour notre plus grand plaisir!

Juliette, qu’avez-vous au programme?

La diffusion de la première saison de «L’Académie» vient de se terminer sur les ondes de TVA, mais elle est encore offerte sur Club illico, tout comme la deuxième saison. C’est une série jeunesse originale qui plaît aussi aux adultes. Beaucoup d’entre eux m’ont confié avoir adoré notre série. Elle se déroule dans un pensionnat pour filles. Le décor est féérique. On se croirait à Poudlard, l’école de «Harry Potter»! C’est une très bonne série sur l’amitié, écrite par ma meilleure amie, Sarah-Maude Beauchesne. C’est un projet dont je suis très fière. Par ailleurs, j’ai aussi joué dans le plus récent film d’André Forcier, «La beauté du monde», et j’ai participé à un autre long métrage, de Mélanie Charbonneau cette fois, «Fabuleuses». On a aussi pu me voir dans «Demain des hommes», cet automne.

À quel moment avez-vous pris conscience que vous souhaitiez devenir actrice?

Ça remonte à tellement loin pour moi que j’ai du mal à me rappeler ce moment. Dans ma tête, j’ai toujours voulu faire ce métier. J’ai 27 ans et j’ai commencé à jouer à l’âge de 11 ans. Tout cela tient au fait que mes deux parents travaillaient en publicité. Ils m’ont souvent emmenée sur les plateaux de tournage. Ça me rendait tellement heureuse! J’ai rapidement vu l’envers du décor. J’avais une véritable fascination pour ce domaine. J’aimais être dans cet environnement. J’ai toujours eu un amour du drame. Moi qui ai grandi dans la ouate, je trouvais parfois que ma vie était trop facile, trop belle. J’aurais voulu qu’il m’arrive de grands drames, j’aurais souhaité vivre de grandes peines. À cinq ou six ans, je m’assoyais devant mon miroir et je me chicanais avec mon reflet... Je me créais des drames dans ma chambre! J’étais une véritable «drama queen»! (rires)

Quelle a été votre première expérience dans ce métier?

Mon premier rôle à vie, pour lequel j’ai aussi passé ma première audition à vie, ç’a été dans le film «Nouvelle-France». Je me suis tout de suite sentie à ma place et je me sens toujours dans mon élément lorsque je suis sur un plateau de tournage. Ça m’interpelle, ça me comble.

Comme vous avez débuté dans ce métier à l’âge de 11 ans, vous avez pu compter sur le soutien de vos parents...

Effectivement. Mais je les ai travaillés longtemps avant qu’ils acceptent de faire les démarches pour que je puisse passer des auditions. Comme ils connaissent le milieu, ils étaient très protecteurs. Je ne faisais pas partie d’une troupe de théâtre, alors ils ignoraient

si j’avais du talent ou encore si je serais à l’aise devant la caméra. Ils ne savaient pas non plus d’où venait mon désir de faire ce métier. Ils ont été assez difficiles à convaincre, car ils avaient peur que je sois rejetée et que j’en souffre.

Vos parents étaient conscients que ce métier peut s’avérer plutôt difficile...

Oui, et ma mère me répétait souvent qu’il y avait beaucoup d’appelés et peu d’élus. Ils ont finalement compris que c’était sérieux. Pour Noël, je demandais de devenir actrice, comme si ça s’offrait en cadeau! Depuis que mes parents ont compris que je suis bien dans ce milieu, que ce métier est fait pour moi, leur fierté est immense. Ils sont mes plus grands admirateurs.

Avez-vous des frères et soeurs?

J’ai un grand frère qui ne travaille pas du tout dans le domaine. Il est fier de moi, et je suis fière de lui.

Vous disiez précédemment avoir grandi dans la ouate. Pourquoi avez-vous ce sentiment?

J’ai grandi dans un contexte idéal. J’ai la chance et le privilège d’être née dans une famille harmonieuse. Mes parents sont ensemble depuis 33 ans et ils sont toujours amoureux. Ils sont encore très présents dans ma vie. Pas une journée ne passe sans que je parle à mon père ou à ma mère. Nous formons une famille tissée serré. Mes parents m’ont toujours donné ce dont j’avais besoin, mais en m’inculquant la notion de responsabilité. Je devais travailler pour obtenir ce que je voulais, avec l’équitation notamment. J’ai acheté mon cheval avec les sous que je gagnais comme comédienne. Mes parents ne m’ont pas tout donné tout cuit dans le bec. Honnêtement, je me rends compte de plus en plus à quel point je suis choyée d’entretenir cette relation avec eux.

Vous avez été une cavalière émérite, si je ne m’abuse...

J’ai monté de 8 à 23 ans. À l’âge de 8 ans, mes parents m’ont emmenée faire une randonnée équestre, et j’ai eu la piqûre. J’ai suivi des cours d’équitation, une fois par semaine. Lorsque je me suis acheté mon premier cheval, j’ai commencé à pratiquer

de manière plus rigoureuse. À 19 ans, je suis allée vivre en Floride afin de pouvoir compétitionner. Je me suis beaucoup entraînée pendant cette période. Ma passion pour l’équitation était presque égale à ma passion pour le jeu. À un moment donné, j’ai dû faire un choix, et ç’a été difficile. Ce sont deux passions qui demandaient que je m’investisse à 100 %. J’avais l’impression d’être toujours tiraillée entre les deux. J’ai choisi le cinéma.

Votre départ de la maison familiale à l’âge de 19 ans a-t-il marqué une césure avec l’enfance?

Je n’habitais déjà plus chez mes parents depuis un an... Comme ils vivaient en banlieue, pendant longtemps j’ai pris le train, mais dès ma première année de cégep, je suis allée vivre avec une amie afin de ne plus avoir à voyager. Ma vie était à Montréal. Lorsque je suis partie vivre en Floride par la suite, ç’a été une expérience formatrice, une expérience d’émancipation pour moi qui étais près de ma famille. J’en garde un très bon souvenir. Durant cette période, je me suis consacrée entièrement à l’équitation. J’en faisais sept jours par semaine, de 6 à 22 h. J’avais quasiment une vie de «cow-girl».

On devine que vous êtes une femme extrêmement disciplinée...

C’est vrai que je le suis, peut-être trop parfois. Je suis très rigoureuse. J’adorais la discipline que ce sport demande. Même si je ne fais plus d’équitation, ça me suit encore aujourd’hui. Ça m’a appris une manière de travailler.

Avez-vous développé d’autres intérêts?

Depuis deux ou trois ans, mes amis prennent une place très importante dans ma vie. Nous nous voyons beaucoup, nous faisons des activités. Quand j’ai du temps libre, j’essaie d’être avec eux. Depuis que je ne fais plus d’équitation, je n’ai pas trouvé de sport qui me passionne autant, mais je m’entraîne pour rester en forme physiquement. Ça fait du bien à mon corps et à ma tête.

Les deux saisons de «L’Académie» sont offertes sur Club illico. La sortie du film «Fabuleuses» est prévue pour 2019.